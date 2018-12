Intreaga echipa GeminiSolutions este formata din "do-ers"

Care este specificul de business al Gemini Solutions? Care sunt, de fapt, solutiile Gemini?

Domeniul IT este dinamic si devine profund specializat. Care a fost evolutia companiei GeminiSolutions?

Care este cea mai importanta resursa a GeminiSolutions?

Fara doar si poate, cea mai importanta resursa a GeminiSolutions o reprezinta oamenii

Cum a evoluat dezvoltarea echipei Gemini Solutions?

Cu totii stim ca in industria software diferenta de productivitate dintre un inginer exceptional si unul mediocru poate fi dramatica

Exista o criza acuta de personal calificat pe piata? Cum vedeti acest aspect din interiorul GeminiSolutions?

De ce decizia de a va extinde cu puncte de lucru in Iasi si Cluj?

Care sunt serviciile furnizate care va aduc cea mai mare cota de incasari?

In mare parte din cazuri, interlocutorii nostri sunt si ei ingineri

Care sunt pietele unde dezvoltati proiecte? Ce procent reprezinta Romania?

Fiindca a aparut in discutie. Care este profilul clientului GeminiSolutions?

Care este viitorul domeniul IT? IOT?

Care este procentul de personal operational, programatori, raportat la numarul total de salariati al companiei?

Capabilitatile tehnice ale GeminiSolutions

Este o piata concurentiala, in care livrarea de solutii software personalizate, rata de raspuns, specializarea si calitatea serviciilor reprezinta criteriile de baza pentru ca o companie care furnizeaza solutii software sa evolueze.Domeniul IT este extrem de competitiv, iar in dinamica acestuia expertiza inginerilor reprezinta principala resursa de dezvoltare. Astfel se face ca intr-o era a revolutiei tehnologice, raman si se dezvolta companiile care "furnizeaza incredere".Intr-o piata cu evolutii spectaculoase si falimente rasunatoare, GeminiSolutions , furnizor si consultant de solutii software pentru companii renumite din Silicon Valley, a crescut sanatos, "organic", cum spune Serban Tir, CTO-ul companiei.Despre piata IT si principiile pe care GeminiSolutions se dezvolta intr-un mediu in plina schimbare ne vorbeste chiar, parte a echipei manageriale formata din Theo Nissim, CEO si Florin Pirlea , Managing Director.Daca e sa formulam intr-o singura fraza, GeminiSolutions ofera servicii de consultanta in domeniul dezvoltarii software in zona high end, premium, a pietei.Suntem una dintre primele optiuni de externalizare a serviciilor software pentru companii mari si medii din domeniul IT sau din mediul antreprenorial de oriunde in lume.Asta suna rece si simplist. Daca ar fi sa elaboram un pic raspunsul, GeminiSolutions porneste de la calitatea exceptionala a profesionistilor care sunt parte a echipei si ofera servicii de inalta tinuta, de cele mai multe ori pentru solutii/proiecte situate la limita posibilului tehnologic.Echipa noastra actioneaza ca si parte a echipei celor carora le oferim serviciile, de multe ori la un nivel peste nivelul acestora din punct de vedere tehnic, chiar si business.Viziunea noastra este ca dincolo de proiecte, echipe si solutii ceea ce ne evidentiaza este faptul ca GeminiSolutions "" - furnizeaza incredere.Intr-adevar solutiile IT au dinamica senzationala pe care niciun alt domeniul de activitate nu o are. Marele atu al GeminiSolutions este ca a furnizat intotdeauna solutii IT complexe, actualizate momentului sau chiar inaintea acestuia.Activand majoritar in Sillicon Valley, inca de la inceput, din anul 2005, in locul care este motorul numarul unu al industriei in lume, de multa vreme incoace am fost provocati sa cunoastem si sa evoluam odata cu toate tehnologiile noi aparute.Specificul clientilor nostri cumva ne-a "fortat" sa o facem. Lucru pe care evident ca l-am apreciat. Ca un simplu exemplu, as mentiona aici ca noi lucram cu iOS SDK inainte ca versiunea 1.0 sa apara public pe piata. Nostalgia vremurilor inca romantice din 2008...Sa detaliez putin unde suntem acum, uite doar cateva buzzwords, dar care intra in viata cotidiana a proiectelor noastre de zi cu zi: BlockChain, machine learning, AI, IoT, VR (virtual reality) sau AR (augmented reality), petabytes de date, Clouds-AWS, Google Clouds. Sa nu plictisesc ma opresc aici.Fara doar si poate, cea mai importanta resursa a GeminiSolutions o reprezinta oamenii. In general, in industria asta intreg business plan-ul se construieste in jurul oamenilor. Restul (hardware, birouri, logistica, orice alt asset) sunt doar ustensile adiacente, commodities, din ce in ce mai putin importante.Intr-adevar, echipa este argumentul nostru forte. Facem tot ce este posibil ca in echipa sa se alature specialisti care raman alaturi de noi, de cele mai multe ori, pe termen lung. Aceasta pentru ca am creat un mediu in care programatorii nostri invata si evolueaza continuu.Compania GeminiSolutions poate fi privita drept un loc al dezvoltarii profesionale. Este drept, investim in mediul de lucru, in oameni si incercam sa oferim conditii care sa incurajeze performanta.As putea spune ca este un mediu al performerilor, iar cine aspira sa evolueze profesional si sa evolueze in acest domeniu gaseste la GeminiSolutions cadrul potrivit, atat ca logistica, seniori de la care sa invete, cat si din punctul de vedere al altor beneficii care stimuleaza evolutia.Referitor de numarul de angajati, GeminiSolutions nu si-a dorit niciodata sa intre intr-un business de volum. Pur si simplu nu ne atrage ideea. Este doar un boutique de software.. Acum suntem la aproximativ 120 de team-members si am ajuns aici printr-o crestere organica, fireasca. Asa vom face si de acum incolo, crestem doar atat cat avem nevoie.Si pentru a duce mai departe comparatia cu boutique-ul, pe mine m-a fascinat totdeauna industria elvetiana de ceasuri: piese de orologerie, functionare ireprosabila timp de zeci de ani, volum mic... Sunt acolo probabil zeci de firme care creeaza capodopere ingineresti de orologerie despre care marea masa de oameni probabil aproape nu a auzit.Extrapoland asta la nivel de tara, eu cred ca Romania este intr-un stadiu istoric cand inceteaza sa-si mai vanda serviciile exclusiv pe criteriul de pret scazut, ci pe furnizarea de solutii competitive.Hai sa vedem dincolo de asta. Cu totii stim ca in industria software diferenta de productivitate dintre un inginer exceptional si unul mediocru poate fi dramatica: poate si de 20 de ori ca productivitate.Cred ca trebuie sa strigam cuvintele astea in gura mare, pentru ca tot ce livram este adaptat la nevoile pietei de IT: eficienta, pragmatism, calitate, solutii reale si adaptate.La nivel global e un deficit urias de ingineri calificati, evident ca si in Romania. Companiile, in ziua de azi, au departamente intregi menite sa alimenteze cu ingineri engineering-ul: fie ca este vorba de crestere sau promovare bazata pe pepiniera proprie, fie pe recrutare.Atragerea fiecarui nou inginer in parte constituie un proiect in sine cu particularitatile lui. Situatia asta te face sa acorzi mare atentie resursei umane in sine. Sa analizezi proiectele pe care le pornesti si tot asa.La ora asta orasele care au centre universitare au un atu mare. In Bucuresti piata muncii a trecut de mult de ceea ce noi elegant numim "concurentiala". Este o vanatoare continua a oamenilor cu potential in care angajatorii fac tot ce pot sa atraga, uneori chiar trecand intr-o zona greu de definit in mediul de afaceri. In peisajul acesta este firesc sa cauti solutii. In momentul acesta, Cluj si Iasi sunt alternative viabile.Dar problema se poate repeta, ne putem astepta ca tendinta de recrutare agresiva sa continue. In curand poate si astfel de orase vor fi saturate de ofertari. Atunci probabil vom cauta noi orase in care sa ne extindem.Greu de spus. Noi construim echipe conform necesitatilor si specificului clientului. Echipele astea sunt, in cele mai multe cazuri, un amalgam de abilitati, persoane, expertiza si experienta tehnica, de business etc.Privind din acest unghi, am putea cel mult spune unde avem cea mai mare acoperire in interiorul companiei. Ca un exemplu, vorbim despre solutii pentru platforme mobile.Ca numar de proiecte, evident, piata majoritara este SUA. Daca e sa enumeram insa zonele geografice catre care ne extindem si care sunt deschise pentru noi proiecte, vorbim despre un areal mult mai amplu: SUA, Europa de Vest, Romania. Singurul filtru pe care il avem este potrivirea proiectului cu specificul GeminiSolution.Clientul tipic al Gemini Solutions este reprezentat, de cele mai multe ori, de companiile de tech - fie ca ele sunt start-up-uri sau corporatii. In mare parte din cazuri, interlocutorii nostri sunt si ei ingineri.Eu cred ca viitorul in domeniul IT este ca aceste tehnologii complicate, savante, fie ca se numesc IoT, Big Data sau AI, VR/AR etc., sa intre din ce in ce mai mult in viata de zi cu zi a tuturor - si aici zic chiar a tuturor. Din ce in ce mai mult si mai profund decat se intampla acum, influentand pana si viata celei mai atehnice persoane.Ganditi-va ce experienta exclusivista era sa ai un calculator personal prin anii 80-90, si cat de comun e acum. Ne asteptam ca viteza de adoptie sa creasca, astfel incat tehnologia sa patrunda din ce in ce mai adanc, pana la omul cel mai simplu.Vasta majoritate este constituita din personal tehnic. Asa cum este normal pentru o companie orientata pe delivery.Ce pot sa spun insa despre intreaga echipa GeminiSolutions este ca este formata din "do-ers", persoane care fac lucrurile sa se intample.Mobile apps: iOS, Android, Windows Mobile, Windows Phone, Objective-C, Swift, Java, NDK, IoTCloud applications: Amazon EC2-based solutions, Azure Custom Solutions, Rackspace, Google CloudEnterprise applications: .NET, WPF, WCF, ASP, ASP.MVC, J2EE: EJB 3.0, JMS, JSP, JDBC, LDAP, Spring framework, HibernateClient-server systems: HTTP, SOAP, Comet model, Pub-Sub model, load-balancing, fail-safe configurations, distributed computingWeb-based applications: ASP.NET, ASP MVC, JSP, Ruby on Rails, PHP, Python, HTML5Advanced Web applications: AngularJS, React, Node.js, jQuery, ExtJSSecure, high-reliability big data applications: Hadoop, Spark, RabbitMQ, Mahout, Red Table, SharkEmbedded applications and firmware: C, Linux, Windows, various cross-compiler toolchainsDatabase design and optimization: Oracle, MS SQL Server, PL/pgSQL, MySQL and NoSQL databases (Cassandra, CouchDB, MongoDB, Couchbase, Vertica)QA frameworks and tools: Selenium, Robot Framework, RIDE, Locust, TestNG, JMeter, Charles, Fiddler, build a test framework from scratchTest and bug management tools: TestLink, AP Test Manager, TestRail, JIRA, Bugzilla, Pivotal, Asana, RedmineAltele: AI, VR, AR, Blockchain