IT-ul este unul din cele mai bune lucruri care se intampla in Romania, dar piata e dura: Ori cresti, ori mori! Interviu

Andu Morie, CEO Adonis Software

Pentru inceput, as dori sa ne ajutati sa asezam Romania pe harta dezvoltarii de aplicatii. Unde ne situam, pe ce loc in Europa si in lume? Care este contextul global?

Cum arata piata dezvoltatorilor de aplicatii din Romania, in acest moment?

Cum se pozitioneaza Adonis Software pe aceasta piata?

Adonis Software a inregistrat o cifra de afaceri de 300.000 de dolari in 2016, iar pentru 2017 v-ati propus dublarea acesteia. Care a fost principalul motor al acestei evolutii?

Credeti ca Romania este pregatita sa primeasca realitatea virtuala si realitatea augumentata in viata sa tehnologica? Cum vreti sa intampinati aceasta noua cerere pe piata?

Ce planuri de business aveti pentru 2018?

Cum va descurcati la capitolul recrutari de personal, avand in vedere ca dezvoltarea de aplicatii este un domeniu relativ tanar in Romania?

Ce asteptari aveti de la anul 2018 pentru industria in care activati?

Trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului, de la 1 ianuarie 2018, va presupune o crestere a costurilor per salariat, cost ce reprezinta o mare parte din costurile totale ale industriei de IT. Prin urmare, marja de profit a companiilor IT va fi puternic afectata, iar posibilitatea unor majorari salariale in industrie, in anii urmatori, va fi anulata. Mergand pe acest fir logic, este evident ca fenomenul migratiei externe a profesionistilor si criza de personal din industria IT se va accentua. Ce solutii vedeti pentru aceasta problema? Ce veti face pentru a-i pastra si atrage pe profesionistii din IT in compania dvs?

Ce va determina sa faceti in continuare business in Romania?

Ce i-ati sfatui pe tinerii IT-isti ce vor sa-si incerce norocul si sa-si dezvolte propria afacere in Romania?

Cum arata viitorul IT-ului romanesc, din perspectiva dumneavoastra?

, unul dintre jucatorii de top din piata romaneasca a dezvoltatorilor de aplicatii mobile, a vorbit pentru Business24 despre sperantele sale, la inceput de 2018, pentru industria in care activeaza.Potrivit acestuia, lucrurile nu stau chiar atat de rau. "Da, din ce in ce mai multe multinationale vin si investesc in Romania, acaparand astfel majoritatea pietei. Traim intr-o era a globalizarii si acest lucru este normal, avand in vedere ca Romania este o plaja foarte buna pentru investitorii straini din IT", spune acesta.Pe de alta parte, nu toata lumea isi doreste sa lucreze intr-o corporatie. Exista destui oameni care prefera companiile mici si mijlocii sau care vor sa isi dezvolte o afacere pe cont propriu, puncteaza antreprenorul.El aminteste ca sunt din ce in ce mai multe startup-uri romanesti in IT care reusesc: LiveRail, CleverTaxi, SmartBill etc. Inovatia este si ea in crestere, nu doar outsourcing-ul."IT-ul romanesc este unul din cele mai bune lucruri care se intampla in tara. Sunt sanse foarte mici ca industria romaneasca de IT sa se prabuseasca. Iar comparand-o cu industria metalurgica e ca si cum am compara mere cu portocale", spuneCu toate acestea, el simte nevoia sa puncteze ca volatilitatea legislativa nu ajuta business-ul in Romania, in general.Romania ofera o plaja foarte buna de servicii in regim de outsourcing, nu doar in domeniul dezvoltarii aplicatiilor mobile, ci in IT in general. Romania, impreuna cu inca cateva tari din Europa de Est, are un raport calitate-pret foarte bun. Este si motivul pentru care multinationale mari din lumea IT isi fac mari centre de dezvoltare la noi (vezi Amazon recent). Suntem mult mai ieftini decat in Europa de Vest, SUA, dar mult mai buni decat tari precum India, Pakistan, China.Este in continua crestere. In 2011, cand s-a infiintat Adonis Software, erau foarte putine firme in Romania care dezvoltau aplicatii mobile. Cateva din firmele care dezvoltau aplicatii web abia incepusera sa isi faca departament de aplicatii mobile, eventual. Noi am fost printre primele firme din Romania care ofereau exclusiv servicii de dezvoltare de aplicatii mobile. Nu era cerere foarte mare pe plan local pentru aplicatii, majoritatea clientior nostri fiind straini. Insa, in timp, cererea a crescut si la noi, astfel incat acum 50% din clientii nostri sunt din Romania.Suntem cu siguranta in topul celor mai importanti jucatori din piata dezvoltarii aplicatiilor mobile. Cum am zis mai sus, Adonis Software a fost una dintre primele firme din Romania care a inceput sa ofere servicii de dezvoltare pentru aplicatii mobile ca domeniu principal de activitate.Eu sunt de parere ca, in calitate de companie care ofera servicii in IT, ori cresti, ori mori. Nu prea exista cale de mijloc. Trebuie sa fii mereu in pas cu noile tehnologii si sa urmaresti domeniile noi cu un potential de crestere ridicat.Nici noi nu am avea cum sa prestam serviciile pe care le prestam in 2011 acum, in 2018.Este foarte important ca o companie din IT sa se reinventeze in permanenta si sa se adapteze noilor domenii, cum ar fi realitatea virtuala sau realitatea augmentata.Cred ca aceste domenii au inceput deja sa apara incet, incet, si in Romania. In curand, cred ca vor fi din ce in ce mai folosite si la noi, cum sunt in strainatate.Vrem sa continuam sa crestem in acelasi ritm alert ca si pana acum. In 2018 vrem sa ne dublam echipa, sa ne extindem si sa dezvoltam mai mult departamentul de VR si AR, domenii pe care mizam in viitor.De asemenea, ne-am propus sa contribuim mai mult in comunitate, "to give back", si ne vom implica mai mult in conferinte, prezentari, targuri, atat pe plan national, cat si international.Problema nu este domeniul tanar in care activam, as zice ca nisa aceasta este chiar unul din punctele nostre forte. Pentru ca suntem una din cele mai bune firme din piata pe aceasta nista, programatorii nostri au tot timpul cate ceva de invatat si lucreaza la proiecte interesante.Problema este criza de personal din IT din piata care, evident, se simte si la noi. Dar, punand echipa pe primul plan, creand un mediu de lucru cat mai placut, mentintand o cultura de munca buna si o atmosfera prietenoasa, avem un mare avantaj in recrutarea de personal.Este clar ca industria aplicatiilor mobile va creste in continuare, cu cat smartphone-urile noastre incep sa devina mai folositoare si sa rezolve din ce in ce mai multe probleme.Companiile din IT vor mentine salariile nete ale angajatilor. In cazul IT-istilor scutiti de la plata impozitului pe venit si care, in consecinta, nu ar beneficia de reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10%, cheltuiala angajatorului ar trebui suplimentata cu 6,5%, daca nu ma insel.Intr-adevar, e afectata in mod special piata de IT, dar speram ca memorandumul dat de guvern prin care pune la dispozitie firmelor o schema de ajutor de minimis valabila pana in 2020 sa rezolve problema. Datorita acestui ajutor de minimis, companiile cu angajati care beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit vor primi ajutor in a pastra aceleasi salarii nete ca si pana acum.Dar, cu siguranta, aceasta volatilitate legislativa nu ajuta business-ul in Romania in general.Nu in ultimul rand, sa nu uitam ca angajatii nu sunt motivati exclusiv de remuneratie.Continuam sa facem business aici intrucat credem in continuare ca lucrurile se pot imbunatati si in Romania. Avem multi oameni buni aici si, pana la urma, este tara in care ne-am nascut. Ii dam cat de multe sanse putem.Pe termen lung, daca contextul economic se va inrautati si nu va mai fi pretabil pentru a face afaceri aici, evident ca vom lua in considerare ideea de a ne extinde si in alte tari.In primul rand, sa iasa din zona lor de confort. Lucrurile nu se vor intampla de la sine. Personalul nu te va cauta sa lucreze la tine si nici clientii nu vor auzi miraculos de tine. A infiinta o afacere necesita foarte multa munca si implicare constanta.In al doilea rand, sa gandeasca "outside the box". De cele mai multe ori solutiile cele mai bune nu sunt evidente.In al treilea rand, sa cunoasca cat mai multa lume. Networking-ul este foarte important intr-un business si pot aparea foarte multe oportunitati prin intermediul lui. Atunci cand isi fac o noua relatie trebuie sa aiba tot timpul mentalitatea de "cum pot sa il/o ajut?". Pe termen lung, acei oameni ii vor ajuta la randul lor si vor fi un sprijin important in business-ul lor.Cred ca IT-ul romanesc are un potential de crestere enorm in viitor. Atat in contextul outsourcing-ului pentru companii din strainate, cat si in contextul afacerilor pur romanesti si al startup-urilor. Avem multe povesti de succes in IT in Romania.Vezi LiveRail, care a fost achizitionat de Facebook, sau CleverTaxi, care a fost achizitionat de Daimler, ca sa numesc cateva din ele.Si sa nu uitam de Bitdefender, una din cele mai bune solutii de securitate din lume. Eu cred ca Romania are toate sansele de a deveni unul din cele mai importante hub-uri de IT nu doar in Europa, ci chiar in lume.