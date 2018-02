IT-ul, inca o breasla in care trebuie sa "furi" meserie ca sa-ti faci o cariera de succes

Andu Morie, CEO Adonis Software

Totusi, inceputurile pot fi extrem de dificile, mai ales cand abia ai iesit de pe bancile facultatii si nu stii incotro sa o apuci.De cele mai multe ori, doar munca si pasiunea nu sunt indeajuns. Been there, done that.Personal, sunt adeptul conceptului. Consider ca inveti cel mai bine cand lucrezi si te lovesti efectiv de situatii care necesita rezolvare.Ca sa intri cu dreptul pe piata muncii din domeniul IT, sfatul meu este sa iei in calcul internship-urile organizate de diverse companii.Sunt un bun punct de plecare in acest domeniu, iti pot oferi o imagine de ansamblu asupra domeniului, diferitelor sarcini si tot asa poti vedea daca te potrivesti sau nu in acest sector.Spre exemplu, la Adonis Software organizam internship-uri platite pentru cei care vor sa invete sa dezvolte aplicatii mobile iOS si Android.Pentru a fi acceptat la un internship la noi, trebuie sa ai foarte bine puse la punct cunostintele de baza de programare si algoritmica.Evident, daca deja ai inceput sa inveti pe cont propriu sa dezvolti aplicatii mobile sau ai urmat cursuri in acest sens si ai realizat proiecte personale, ai deja un avantaj foarte mare.Este modalitatea companiei noastre de a ajuta nisa sa se dezvolte. Recunosc, aceste internship-uri ne ajuta sa fim si mai conectati la generatia tanara si ambitioasa care vine din spate.Sunt deseori intrebat daca e absolut necesar sa ai o facultate in domeniu. In principiu, nu este un "hard-requirement", dar este foarte greu sa ajungi un programator bun fara o baza teoretica.Nu este imposibil nici sa reusesti fara, dar iti trebuie o dedicare de fier sa inveti pe cont propriu ceva atat de complex. Si foarte putini au aceasta ambitie.Sunt foarte multe cursuri si carti pe care le-as putea recomanda ca puncte de plecare pentru cei care vor sa intre in domeniu.Ca sa ma limitez la cateva, voi aminti de cartea "Introducere in algoritmi - Thomas Cormen", cursul de programare "Computer Science 101" de la Stanford si cursurile de iOS development si Android development, tot de la Stanford.Apoi, cand vine mult asteptatul moment al gasirii unui job, e important sa stii ca. Sunt la fel de importante seriozitatea, etica profesionala si dorinta de perfectionare.Cunostintele tehnice pot fi imbunatatite pe parcurs, asa ca e important ca angajator sa ai in companie oameni de calitate, cu care sa iti faca placere sa interactionezi, pe care sa stii ca te poti baza si in care sa ai incredere.De cealalta parte a baricadei, un angajat isi doreste de la un angajator stabilitate, organizare, un loc unde poate invata lucruri noi constant, in care este provocat constant de taskurile sale si nu in ultimul rand, aprecierea eforturilor sale.La Adonis Software, punem foarte mare pret pe echipa. Noi credem ca fiecare companie este facuta din oameni, asa ca punem colectivul intotdeauna pe primul loc.Incercam sa le cream un mediu de lucru cat mai placut si sa mentinem o atmosfera prietenoasa, astfel incat toti colegii sa vina cu placere la birou in fiecare zi.E important sa mentionez aici a doua cea mai importanta valoare a companiei noastre: dorinta de a realiza proiecte cu impact pozitiv asupra lumii, nu doar proiecte de succes care vizeaza un profit imediat.Tocmai de aceea, este absolut necesar ca fiecare om din echipa sa aiba dorinta de a invata lucruri noi in mod constant si de a intampina provocarile tehnice cu placere si entuziasm.Ca in orice industrie relativ noua (sa ne amintim ca acum 10 ani abia a aparut conceptul de smartphone) care creste intr-un ritm accelerat, s-a creat o discrepanta intre cererea pietei de programatori de aplicatii mobile si oferta disponibila.Solutia, in opinia mea, este introducerea cursurilor specializate in domeniu in facultati si crearea mai multor centre de formare a programatorilor. Lucruri care au inceput deja sa se intample.Si noi incercam sa ajutam la dezvoltarea fortei de munca pe aceasta nisa prin internshipurile platite pe care le dezvoltam.Pe viitor, mi-ar placea sa se schimbe perceptia despre industrie a celor care aleg sa urmeze o cariera in IT.Un avantaj al domeniului este ca se pot castiga venituri frumoase, mult mai mari decat salariul mediu in Romania.Apoi, faptul ca mereu va exista cerere si oferta (avand in vedere ca ne indreptam catre un viitor din ce in ce mai high-tech).Totusi, cred ca motivatia principala in alegerea unei cariere ar trebui sa fie pasiunea. Nu vei reusi niciodata in cariera daca nu iti place ceea ce faci.