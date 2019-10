Mobile World Congress 2019: Industria IT romaneasca, tot mai vizibila pe piata globala

Firmele romanesti si-au expus produsele, serviciile si solutiile sub pavilion national, pe o suprafata de 149 mp, alaturi de mari companii si experti influenti din toate sectoarele industriei tehnologiei mobile, promovand conectivitatea inteligenta, o fuziune 5G, IoT, AI si Big Data.Pavilionul national a gazduit, pe perioada celor trei zile ale expozitiei, intalniri de afaceri si de match-making, in cadrul carora antreprenorii au stabilit contacte cu parteneri straini pentru livrarea de produse si servicii romanesti. Totodata, delegatia romana a identificat, prin participarea la conferintele, forumurile si sesiunile de lucru organizate in cadrul MOBILE WORLD CONGRES 2019, oportunitati concrete de colaborare si extindere a businessului pe plan extern.Beneficiile participarii la targ si oferta de produse si servicii a companiilor romanesti au fost discutate in prezenta Consulului General al Romaniei la Los Angeles, E.S. Cosmin Dumitrescu, care i-a asigurat pe cei prezenti de sprijinul pentru intrarea pe piata americana si extinderea in aceasta zona geografica.Mobile World Congress Los Angeles 2019 este cel de-al treilea MWC anual, dupa cele de la Barcelona si Shanghai, si reuneste producatori de dispozitive si furnizori de tehnologie, importanti influenceri si inovatori din industria IT.Tematica editiei a cuprins subiecte precum: tehnologia 5G, inovatia perturbatoare (AI, blockchain, analiza datelor, incarcarea wireless, noile interfete de utilizator), IoT (Internet of Things).Participarea firmelor romanesti la targul din Statele Unite ale Americii a fost organizata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, in parteneriat cu patronatul de profil, Asociatia Romana pentru Industria Electronica si Software (ARIES), in cadrul Programului de sustinere si promovare a exportului cu finantare partiala de la bugetul de stat. Bugetul alocat a fost de 919.051 lei cu TVA.Companiile romanesti, care au participat la MOBILE WORLD CONGRES 2019, au fost: Asti Automation SRL, Cargo Track Solutions, Computaris Romania SRL, ETA Automatizari Industriale, Free WiFi System SRL, Frontier Conect SRL, Globaya Fintech SRL, Hero Jobs, Jetlag Advertising SRL, Memox Vision SRL, Optimyze Consulting SRL, Quest Global Engineering Services SRL, Rebeldot Solutions SRL, Service Return SRL, Vitality Media SRL, Zynk Software SRL.