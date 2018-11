Monitorizarea productiei in timp real cu ajutorul softului ERP: noua revolutie industriala

In prezent, ne pregatim pentru o noua schimbare de acest tip. Este vorba despre realizarea unui echilibru mai bun intre cerere si oferta prin utilizarea de instrumente de business computerizate cum este softul ERP. Insa este acest pas similar cu revolutiile industriale din trecut? Are un impact la fel de semnificativ asupra economiei globale?Echipa Wizrom Software crede ca raspunsul este afirmativ. O solutie software ERP alaturi de alte softuri de afaceri performante transforma profund operatiunile companiilor de productie. Iata un simplu exemplu: ati renuntat la listele lungi si laborioase in Excel si le-ati inlocuit cu rapoarte clare, in timp real, transmise de programul ERP productie.Nivelul concurentei in orice domeniu de afaceri a ajuns la cel mai inalt punct din istorie. Nicio companie nu se poate lauda cu exclusivitatea pe o anumita nisa, nici chiar cele care ofera produse sofisticate realizate cu tehnologii proprietare. In orice moment, apare o alternativa mai ieftina, mai eficienta sau mai performanta.Avantajul competitiv, asadar, nu sta in realizarea unui produs pe care nimeni altcineva nu-l poate oferi. In realitate, este vorba de capacitatea de a fi informat in orice moment despre activitatea din zona de productie, de a opera modificari atunci cand este necesar si a optimiza costurile operationale si logistice.Alocarea resurselor, echipamentelor si echipei de lucru pentru fiecare comanda primita este o sarcina care ocupa mult timp. In plus, pot aparea conflicte in stabilirea prioritatii comenzilor, care pot duce la oprirea productiei pana la rezolvarea situatiei.Softul ERP productie WizPro ERP interfateaza cu cele mai importante softuri de business utilizate in cadrul companiilor de productie. Astfel, preluarea si stabilirea prioritatii comenzilor, verificarea stocului de materii prime si alocarea acestora sunt realizate automat. Nu vor exista erori, comenzi uitate, preluate partial sau oprite din lipsa de materii prime. In acelasi timp, clientii pot primi la cerere informatii corecte si actualizate privind statusul comenzii acestora.Nivelul lichiditatilor disponibile este un aspect al afacerii pe care orice manager il monitorizeaza cu atentie. Una dintre problemele care afecteaza acest indice al pozitiei financiare a companiei este blocarea resurselor financiare in materii prime. Neadecvarea stocului din depozit la necesarul solicitat de zona de productie poate conduce la aparitia stocurilor invechite sau cu miscare lenta in cantitati mari.Cu softul ERP WizPro ERP productie veti avea intotdeauna acces la rapoarte istorice si comparative care va ajuta sa observati evolutia comenzilor. Astfel, puteti planifica achizitiile de materii prime conform principiului just in time - exact volumul de care aveti nevoie pentru a onora toate comenzile, fara blocarea unor sume mari de bani in stocuri de inventar.De asemenea, in situatii exceptionale (comenzi foarte mari din partea clientilor), puteti efectua rapid o suplimentare de stocuri, pentru a avea un flux de lucru continuu.Loialitatea clientilor este strans legata de capacitatea companiei dumneavoastra de a le raspunde solicitarilor, inclusiv a celor de ultim moment. Se intampla uneori sa primiti o comanda urgenta atunci cand liniile de productie sunt ocupate? Sau o suplimentare semnificativa a unei comenzi in lucru?Solutia software ERP WizPro ERP va permite sa creati toate scenariile posibile privind schimbarea prioritatii comenzilor, introducerea unei comenzi noi in fluxul de lucru, cu rezultate realiste. Astfel, veti putea lua mereu decizia ideala, care sa multumeasca cerintele clientilor dumneavoastra.In prezent, clientii vor sa stie cat mai multe despre originea produselor comandate. De exemplu, in cazul obiectelor de mobilier, vor sa se asigure ca sunt realizate din lemn FSC. In cazul produselor alimentare, vor sa stie ca materia prima a fost obtinuta in mod etic, de la producatori recompensati echitabil pentru efortul lor.Softul WizPro ERP productie are un modul special care asigura trasabilitatea fiecarui produs din momentul inregistrarii in gestiune a lotului de materii prime, pana la livrarea produsului finit catre clienti. In acest fel puteti verifica in orice moment daca o comanda in lucru respecta cererile specifice ale clientilor privind materialele utilizate (de exemplu, articole de imbracaminte realizate din bumbac bio).Cresterea cotei de piata a companiei nu este intotdeauna legata de extinderea liniei de productie. De multe ori, este necesara sporirea eficientei activitatii, reducerea timpilor morti si alocarea corespunzatoare a comenzilor.Softul ERP WizPro ERP va permite sa implementati aceste obiective in orice moment considerati ca este necesar. Prin monitorizarea in timp real a productiei, veti avea o imagine clara a timpului efectiv de functionare pentru fiecare linie de productie. Astfel, veti putea crea un plan optimizat de productie si veti creste profitabilitatea fara investitii costisitoare.