Motorul companiilor de top: un soft ERP performant care le propulseaza spre succes

De ce este atat de important un soft ERP?

Cinci pasi spre succes cu o solutie software ERP performanta

Specific - planul de afaceri trebuie sa fie cat mai detaliat pentru a putea fi aplicabil;

Masurabil - trebuie stabilite criteriile de performanta pentru a evalua realizarea scopurilor;

Actionabil - planurile trebuie sa fie fezabile pentru stadiul in care se afla compania din punctul de vedere al dezvoltarii;

Relevant - obiectivele trebuie sa fie strict corelate cu activitatea companiei si obiectul de afaceri;

Temporal - se vor stabili termene limita pentru fiecare obiectiv, in functie de complexitatea acestuia.

Evolutia istorica a comenzilor;

Analiza comparativa intre nivelul de stocuri si volumul de comenzi;

Predictii privind evolutia pe termen scurt, mediu si lung a cererii de pe piata.

In fiecare companie si in fiecare manager se ascunde un potential sportiv de performanta. Insa asa cum sportivii au nevoie de echipament specific pentru antrenamente, la fel si managerii de companii au nevoie de instrumente de lucru adecvate.In spatele multor companii de top al caror parcurs ati vrea sa-l reproduceti in cadrul afacerii dumneavoastra se afla o solutie software ERP performanta.Ganditi-va la tot ce se intampla zilnic in compania dumneavoastra. Vin comenzi noi de la clienti. Cele in lucru trebuie monitorizate pana la finalizare, apoi expediate. Trebuie comandate materii prime. Pentru acestea, trebuie revizuit stocul existent in depozite.Toate aceste activitati sunt absolut necesare in companiile de productie, distributie, servicii si transport. Cu cat sunt automatizate in proportie mai mare, cu atat activitatea companiei per total este mai eficienta si productiva. Un program ERP software face exact acest lucru: monitorizeaza si planifica activitatile companiei si va ofera date corecte, in timp real, ori de cate ori aveti nevoie de ele.Echipa Wizrom Software care dezvolta softul ERP WizPro va prezinta cinci pasi de baza in drumul catre succes pe care ii poate face compania dumneavoastra alaturi de o solutie ERP software performanta.Ce activitate trebuie sa aiba prioritate? Preluarea noilor comenzi? Verificarea materiilor prime din stoc sau a camioanelor disponibile pentru transport? Testele de calitate pentru comenzile finalizate?In principiu, toate aceste activitati sunt prioritare. Dar nu pot fi efectuate in acelasi timp de angajatii dumneavoastra. Solutia ERP software WizPro ERP este programata sa identifice ordinea ideala a activitatilor, utilizand procese logice si principii legate de eficienta productiei si reducerea timpilor morti.Eroarea umana este un factor ce nu poate fi eliminat, oricat de bine pregatiti si dedicati ar fi angajatii dumneavoastra. Oboseala, problemele personale sau o clipa de neatentie sunt suficiente pentru a se produce o eroare - de multe ori, cu consecinte serioase. Softul ERP WizPro ERP functioneaza mereu la parametri optimi, preia datele cu acuratete 100% si le transmite spre urmatoarea etapa in procesul de productie fara pierderi si modificari.De asemenea, de fiecare data cand constata contradictii in anumite categorii de date, va afisa un mesaj de atentionare si nu va continua procesele logice pana cand nu se rezolva situatia aparuta.Termenul de agilitate a aparut ca raspuns la nevoia de adaptare rapida a companiilor la conditiile pietei. Deciziile trebuie luate, adaptate sau anulate mai rapid. Parcursul informatiei de la sursa la destinatar trebuie sa fie cat mai scurt. Iar intregul lant decizional trebuie sa fie transparent, pentru a se putea identifica rapid persoana care a luat o anumita decizie.Absolut tot ce se intampla in cadrul fluxurilor de lucru din compania dumneavoastra este inregistrat de softul ERP WizPro ERP. In orice clipa, puteti afla care utilizator a dat o anumita comanda, cine a introdus sau a primit un set de informatii. De asemenea, pentru fiecare produs individual, puteti trasa intregul proces de productie sau distributie, de la punctul 0 (lotul de materii prime sau intrarea produsului in depozit).SMART este un acronim aplicabil planurilor de dezvoltare al firmelor:Un sistem ERP performant va permite sa creati un astfel de plan SMART, deoarece aveti la dispozitie nu doar date in timp real, ci si posibilitatea de a genera diferite rapoarte:Asa cum va faceti costumele pe comanda, pentru a vi se potrivi perfect, la fel aveti nevoie de un instrument de business care se adapteaza afacerii dumneavoastra - nu invers.Solutia ERP software WizPro ERP este suficient de versatila pentru a fi customizata pentru diferite utilizari: ERP distributie, ERP productie, ERP servicii etc. Prin combinarea modulelor de care aveti nevoie cu prioritate, WizPro ERP va accelereaza afacerea in mod coerent si adecvat activitatii companiei. WizPro ERP este motorul care propulseaza afacerile de de top pe itinerariul catre succes. Contactati echipa Wizrom Software pentru o oferta personalizata!