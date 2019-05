O noua aplicatie de pontaj online - iFlow - disponibila in Romania. Echipa din spatele aplicatiei se afla la al doilea proiect de mare succes in domeniul IT

(P)

Radu Oprea si Marius Padureanu sunt doi tineri informaticieni din Alba-Iulia, cu o pasiune comuna pentru web-development. Primul lor mare proiect a fost dezvoltat pe nisa aplicatiilor destinate website-urilor de stiri si a avut succes global.Echipa cunoscuta sub numele de tagDiv, si-a propus sa dezvolte o aplicatie si pentru oamenii din Romania. Desi avem cei mai buni informaticieni, tara noastra este inca in urma, fata de alte tari, la capitolul digitalizare in cadrul companiilor. De aceea, Radu si Marius au dezvoltat o aplicatie de pontaj online - iFlow - reducand munca departamentului HR, din companiile care o folosesc, cu 60% din timpul alocat acestor activitati.", povesteste Marius.Pana in acest moment, nu mai putin desi-au creat un cont in aplicatie. "", relateaza Radu.Poti alege ce anume vrei sa se calculeze in foaia de pontaj: ore suplimentare de noapte sau in weekend, ore lucrate in zile de sarbatoare legala, etc., de exemplu: cerere de concediu, adeverinta de salariat, si altele. Toate aceste documente se completeaza automat cu datele angajatului si datele companiei. In momentul in care se introduce un eveniment nou, ai optiunea de a printa documentul aferent, cu un singur click.Salariatii isi pot trece singuri evenimentele, iar tu decizi daca le aprobi sau nu. Liderii de echipa au acces la oamenii din echipa lor, in felul acesta, pastrezi structura organizationala din companie.Raportul tichetelor de masa te ajuta sa stii in fiecare luna cate tichete de masa trebuie sa oferi fiecarui angajat, numarul acestora este calculat automat in functie de zilele muncite.rapid, in formatul corect.referitor la timpul muncit de catre angajatii tai.Aplicatia are multe beneficii pe care merita sa le testezi chiar tu. Inregistreaza-te si beneficiaza de 30 de zile cu acces 100% GRATUIT. - "- "- "- "Echipa iFlow este foarte atenta la nevoile utilizatorilor si la noile reglementari legislative, de aceea, promit ca pana la finalul anului, vor integra si un software de pontaj cu cartele in cadrul aplicatiei.Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca toate statele membre trebuie sa oblige angajatorii sa foloseasca un software care sa masoare timpul zilnic de lucru, al salariatilor. Nu mai pierde timp, creeaza-ti si tu un cont in aplicatia iFlow , 100% gratuit.