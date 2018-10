Oportunitatile oferite de tehnologia viitorului - PowerNet, dupa 19 ani de activitate

Compania a acumulat in toti acesti ani o vasta experienta in piata IT romaneasca si s-a impus prin seriozitate si maturitate. "", a declaratAu fost rememorate povestile inceputurilor, eforturile si emotiile de tineri antreprenori, au fost trecute in revista marile proiecte cu care PowerNet se mandreste, proiecte care au contribuit la succesul de astazi.In anul 1999, trei prieteni - Eduard Dimitriev, Stefan Mustata si Emil Munteanu - au pornit o afacere prin care vindeau calculatoare. Sase ani mai tarziu au inceput sa se dezvolte accesand fonduri europene pentru diverse proiecte si au reusit sa isi construiasca propriul sediu al firmei, in strada Mihai Eminescu, sediu in care isi desfasoara activitatea si in momentul de fata. Astazi sunt deja patru asociati, echipei i s-a alaturat si Claudia Panait.Asociatii au realizat foarte repede faptul ca un factor important al succesului este investitia in resursa umana. Pentru a putea oferi servicii profesionale, de inalta calitate, clientilor sai, PowerNet a asigurat angajatilor diverse forme de pregatire, training-uri si certificari. Unul din motivele care ii fac increzatori pe cei de la PowerNet ca fac lucrurile bine si au ales oamenii potriviti este ca au angajati care le sunt alaturi inca de la inceput.In ultimii 3 ani au vazut o oportunitate majora in zona de securitate IT, astfel ca au investit in parteneriate precum cel cu Forcepoint, MobileIron, Imperva, Ivanti sau Radware. Acesti noi parteneri vin ca o completare a listei de parteneriate existente, cu mari companii cu care au colaborat in multe proiecte precum: Microsoft, VmWare, DellEMC, Fortinet sau CA Technologies.In cadrul Tech Party au fost prezentate si oportunitatile pe care tehnologia le ofera in viitor si catre ce proiecte si sectoare ale industriei IT&C isi indreapta atentia PowerNet.", a precizat Emil Munteanu.