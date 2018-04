"Ritmul de crestere valoric (nominal) s-a situat in jurul a 14-15%, similar cresterilor anuale inregistrate in 2014 - 2015 (12,5 - 14%), comparativ cu anul 2016, care a avut o crestere mai lenta, doar de 9%. In termeni reali, cresterea din 2017 ar fi sensibil mai redusa, daca luam in calcul inflatia din decembrie pentru marfurile nealimentare, de aproximativ 4% fata de perioada similara din anul anterior", se arata in document.Potrivit acestuia, in ultimii ani, telefoanele mobile sunt cele care conduc topul ratelor de crestere cu peste 25%, urmate de electrocasnice, in care cele mici au fost schimbate cu cele mari, si electronice. De asemenea, se observa o tendinta de crestere a ponderii telefoanelor si laptopurilor din categoria mediu si premium, cu efecte pozitive asupra marjelor."Piata echipamentelor de printare continua sa scada, iar sectorul IT creste doar valoric pe segmentul laptopuri, consumatorii orientandu-se mai mult spre varfurile de gama. Gradul de concentrare al pietei de retail este unul ridicat, conducatori fiind Altex si Flanco, urmati apoi de Dante International, detinand aproximativ 60% din piata totala.Presiunea asupra marjelor de profit ramane o caracteristica dominanta a intregului sector, partial explicata de tendinta consumatorilor de a face cumparaturile online. Fiind o piata a producatorilor, oportunitatile de crestere a marjelor importatorilor sunt limitate", informeaza Euler Hermes.O alta caracteristica dominanta a sectorului, spune comunicatul, este sezonalitatea, iar vanzarile din ultimul trimestru (acoperind momentele de Black Friday si sarbatorile de final de an) contribuie cu pana la 40% in total volume."Bancile au manifestat si ele un apetit crescut pentru finantarea nevoilor de capital circulant in ultimii doi ani, mizand pe tendinta ascendenta a consumului. Oportunitatile de dezvoltare sunt in special in cadrul segmentului online, atat prin cresteri organice (vanzarile pe internet fiind acum doar cateva procente din totalul consumului), cat si prin preluari si achizitii. Companiile care activeaza in mediul online au o capacitate redusa de a genera economii de scara, vanzarile anuale fiind in general cu mult sub pragul de 100 milioane euro (cu notabila exceptie a liderului). Sezonalitatea si preferintele consumatorilor, care sunt intr-o continua schimbare, confera un caracter volatil pietei", mentioneaza sursa citata.Documentul precizeaza ca cererea de consum va fi probabil vizata in continuare prin masuri favorabile din partea Executivului, iar punctele slabe sunt sezonalitatea ridicata, care mentine performanta anuala a companiilor intr-o clara dependenta de vanzarile din ultimul trimestru, iar finantarea cresterilor de venituri se face in special prin indatorarea unor jucatori deja indatorati."Vanzarile online reduc din marjele de profit ale tuturor jucatorilor din distributie si retail offline. Infrastructura defectuoasa afecteaza negativ costurile cu transportul ale livrarilor. Socurile date de insolvente ale unor nume mari sunt destul de rare, dar influenteaza negativ perspectivele de creditare ale intregului sector", arata Euler Hermes.