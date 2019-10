A fost inaugurata prima casa de schimb valutar pentru criptomonede

Platforma online deja matura;

Manuale si proceduri bine stabilite;

Suport tehnic si legal profesional.

La fel se intampla si cu blockchain si criptomonedele. Multi oameni nu vor sa se complice cu tehnologia din spate sau cu conturi pe platforme greoaie. Vor sa cumpere simplu si rapid, cu CASH, in siguranta, oricat (sau aproape oricat) si oricand doresc sa faca acest lucru.In intampinarea acestor nevoi vine cel mai nou serviciu de la LDV Bank, un serviciu care duce adoptia si simplitatea achizitiei de criptomonede efectiv la coltul strazii, lucru pe care fara a exagera, l-a visat si Satoshi Nakamoto acum 10 ani cand a lansat moneda digitala BITCOIN.Mai exact, prin intermediul caselor de schimb valutar clasice pe care le gasesti la orice pas, LDV Bank lanseaza Crypto Spots, locurile in care poti cumpara si vinde instant BITCOIN si ETHEREUM.SIMPLU: nu este nevoie de niciun cont facut inainte, doar bani cash/crypto. De asemenea, tranzactiile sunt facute de un operator uman, astfel ca procesul devine mai prietenos si sansele de greseala scad la 0%;RAPID: lucrandu-se doar cu cash, se elimina timpul dedicat transferurilor interbancare. De asemenea, spre deosebire de ATM-uri, banii nu se introduc unul cate unul, lucru deranjant si obositor la sume mai mari, ci sunt numarati integral cu ajutorul masinii de numarat bani;CASH: surprinzator, fanii crypto sunt si raman in continuare mari iubitori de cash. La casele de schimb valutar se va lucra doar cu cash;IN SIGURANTA: Crypto Spots by LDV Bank reprezinta o alternativa la grupurile de schimb cash de pe Telegram sau localbitcoins, platforma care sufera prin lipsa oricarei forme de securitate fizica oferita clientilor, oferind astfel siguranta sporita. Clientii vor veni la ghiseu unde isi vor face operatiunile in deplina siguranta;ORIC T: ATM-urile se confrunta deseori cu lipsa lichiditatii. La Crypto Spots gasesti oricand un plafon minim de 10.000 EURO, in suma echivalenta in RON;ORIC ND: spre deosebire de banci care nu lucreaza noaptea si in weekend si ATM-uri care de cele mai multe ori sunt instalate in centre comerciale cu program 10.00-22.00, majoritatea caselor de schimb valutar in care functioneaza Crypto Spots by LDV Bank au program NON-STOP."Targetul nostru ca proceduri este ca userul/clientul sa nu petreaca mai mult timp in casa de schimb decat la ATM" ne-a transmis Marius Morra, CEO LDV Bank.Astazi, LDV Bank a lansat primul Crypto Spot in Bucuresti, Strada Serbota, Nr. 1, zona 13 Septembrie, in incinta LUCAS Exchange, urmand ca in perioada urmatoare sa fie deschise astfel de locatii in multe alte puncte din tara.Pe modelul de business oferit de Alibaba si a filozofiei fondatorului Jack Ma, in timp ce toate celelalte exchange-uri isi doresc sa devina imperii, LDV BANK doreste sa devina un ECOSISTEM "to empower others", un ecosistem in care casele de schimb valutar si alte entitati similare sa poate oferi servicii de vanzare si cumparare criptomonede.Despre deosebire de alte servicii similare care au existat pe piata de-a lungul timpului, echipa LDV Bank vine cu o solutie tehnica personalizata si optimizata, oferind o solutie la cheie, Business-as-a-Service prin care casele de schimb valutar pot intra profesionist pe piata de vanzare/cumparare criptomonede.Solutia LDV Bank include:"Prin punerea la dispozitie a platformei noastre, adaptata nevoilor si stilului lor de lucru ca interfata si proceduri, ii ajutam sa intre in acest business aproape instant, sa scuteasca timp si bani de la dezvoltarea propriilor platforme. A fost o adevarata provocare sa dezvoltam platforma in aceasta directie, o directie neexploatata pana in prezent. Ne asteptam ca in curand casele de schimb valutar si alte tipuri de entitati similare sa intre agresiv pe piata de schimb a criptomonedelor si vor avea nevoie de un tool sa faca asta, iar in acest moment platforma LDV Bank este solutia pentru ei" declara CTO-ul LDV Bank, Sabin Simionescu.Pentru casele de schimb valutar este o oportunitate foarte avantajoasa pentru ca incep astfel o linie de business si de incasari noua, una cu mare potential si viitor, pe langa traditionalul schimb de valute si transfer de bani.De asemenea, a schimba criptomonede - un domeniu in plina expansiune, constituie un diferentiator de marketing fata de concurenta.LDV BANK, https://ldvbank.com/en/ un proiect al Globe Monnaie SRL, este exchange-ul de criptomonede romanesc, prezent pe piata din martie 2018, care a devenit prin profesionalismul serviciilor oferite, prima optiune de schimb pe piata din Romania.