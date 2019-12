Are nevoie compania mea de un sistem WMS?

deoarece se integreaza cu orice ERP; automatizeaza fluxurile de lucru din depozitul tau; monitorizeaza stocurile si identifica rapid nivelul acestora si stadiul produselor din depozit; reduce erorile in procesele de trimitere a marfurilor catre clienti; reduce considerabil costurile prin eliminarea erorilor umane; productivitatea muncii creste prin utilizarea eficienta a timpului de catre gestionari.

Aplicatiei BackOffice care se va instala pe serverul companiei;

Aplicatiei mobile ce se va instala pe cititoarele de coduri de bare;

Interfatarii cu sistemul de gestiune ERP.

Automatizarea proceselor cum ar fi: inventarierea produselor, gestionarea stocurilor, gestionarea iesirilor produselor din depozit si informatii despre anumite produse fac parte tot din procesele care le indeplineste un soft de tip WMS.Daca detii un depozit si iti doresti ca datele sa se sincronizeze cu sistemul de gestiune ERP si sa realizezi inventarierea, receptia de marfa, iesirea de marfa, returul de marfa, transferul intre gestiuni prin prisma tehnologiei, WMS este pentru tine.Totodata daca detii o retea proprie de agenti, te-ar putea interesa si solutia SFA se va realiza cu ajutorul aplicatiei Back Office care se va interfata cu sistemul de gestiune ERP preluand toate datele necesare (nomenclatorul de clienti si articole, stocuri, loturi, comenzi, gestiuni, furnizori etc.). Toate datele se vor prelua cu ajutorul aplicatiei mobile care se va conecta la Back Office.cu ajutorul terminalului mobil informatiile despre produse cum ar fi denumirea, stocul si pretul sunt doar la o scanare distanta.se va efectua rapid prin simpla scanare a codurilor de bare ale produselor si completand cantitatea numarata in campul aferent.marfii se va realiza prin crearea ei cu ajutorul cititorului de coduri de bare la intrarea in depozit, informatiile actualizandu-se automat in programul de contabilitate.se va realiza dupa scanarea si validarea produselor de pe comenzi, ulterior emitandu-se facturile de iesire din sistemul de gestiune ERP.Toate aceste procese sunt acoperite de solutia Optimall WMS care te ajuta in gestionarea proceselor tale din depozit. Eficientizeaza-ti munca cu ajutorul solutiei noastre.Pentru mai multe detalii si o oferta personalizata, ne poti contacta la numarul de telefon:sau acceseaza site-ul nostru: