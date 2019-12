Cum poti gestiona eficient resursele umane dintr-o companie

Politicile referitoare la angajati trebuie sa se alinieze strategiei de afaceri, altfel spus este esential ca administratorii sa se concentreze atat pe nevoile organizatiei, cat si pe cele ale salariatilor.Iata cateva solutii simple, prin care antreprenorii pot gestiona mai eficient resursele umane:Potrivit studiilor, una dintre principalele preocupari ale oamenilor este pastrarea locului de munca. Viata este imprevizibila, iar multi cred ca munca este un factor stabil, care poate sa le ofere siguranta zilei de maine.Nevoia de securitate nu dispare niciodata, de aceea un manager trebuie sa le ofere angajatilor conditii de lucru foarte bune, pentru ca acestia sa se asigure ca au totul pentru ei si familiile lor.Lipsa de incredere in companie ii va creste salariatului nevoia de securitate si il va determina sa fie mereu in cautarea altui loc de munca sau sa nu isi indeplineasca sarcinile conform asteptarilor angajatorului.Oamenii trebuie sa primeasca asigurari ca firma va avea nevoie de ei pe termen lung, iar acest lucru poate fi facut prin prezentarea periodica a obiectivelor companiei, a rezultatelor financiare pozitive, elaborarea unui plan de dezvoltare a societatii sau a unui program transparent de remunerare.Poate parea un cliseu, insa multe companii nu folosesc angajarea selectiva. Aceasta permite unei organizatii sa aduca angajati de valoare, chiar daca procesul de recrutare este mai lung si costisitor.Un manager trebuie sa faca tot posibilul sa angajeze doar oameni exceptionali, competenti, mai ales ca exista cercetari care arata ca diferenta de performanta intre un salariat mediu si unul de top poate fi de pana la 400%. Asadar, angajatii potriviti sunt cheia pentru obtinerea avantajelor competitive.In lumea digitala de astazi, exista o multime de instrumente de recrutare diferite, pe care le poti folosi pentru a face o selectie corecta. Evaluarile de personalitate, testele de inteligenta, verificarile de referinta sau probele de lucru sunt ideale pentru a descoperi capacitatea unei persoane, modul in care aceasta poate fi instruita si care este angajamentul sau fata de companie.Strategia bazata pe rezultate, care recompenseaza angajatii pentru indeplinirea obiectivelor, este una potrivita pentru companie, mai ales daca aduci in firma persoanele potrivite si vrei sa le platesti peste medie. Recompensele si beneficiile stimuleaza indivizii sa lucreze mai mult, fiind un element important pentru gestionarea cu succes a talentelor.Pachetul salarial reprezinta nevoia de baza a oricarui angajat. In multe cazuri, aceasta se asociaza cu nevoia de securitate, astfel ca prin oferirea unei remuneratii corecte ii poti oferi angajatului siguranta la locul de munca, satisfactii, motivatie si incredere in companie.In cazul in care organizatia nu se straduieste sa-si pastreze oamenii, este probabil ca ei sa-si indrepte atentia spre concurenta. Tehnologia si eficientizarea activitatii isi spun cuvantul cand vine vorba de munca administrativa. In acest sens, poti sa folosesti un program de salarii Ciel , care este un soft usor de folosit si intuitiv. Acesta te va ajuta sa eliberezi resurse umane pretioase, care nu se vor mai ocupa de actiuni repetitive, ci de proiecte creative, importante.Un astfel de program elibereaza timp pentru procesul de recrutare si selectie, ofera acces la statistici si rapoarte privind evidenta cheltuielilor si a resurselor umane. Mai mult, cu ajutorul acestui program, managerul poate afla de oriunde, oricand, timpii de lucru ai salariatilor.In plus, un soft modern eficientizeaza activitatea angajatilor si ii scuteste de multe sarcini obositoare, cum ar fi realizarea pontajelor, a contractelor, inregistrarea normelor de lucru, a primelor, concediilor sau retinerilor.Munca in echipa este cruciala pentru atingerea obiectivelor. Prin urmare, orice companie care vrea sa cunoasca succesul trebuie sa functioneze pe baza de echipe alcatuite din oameni care sunt si gandesc diferit, dar care lucreaza pentru un scop comun.Aceasta strategie genereaza o multime de idei care ajuta la gasirea celor mai bune solutii. Pe langa asta, angajatii se bucura de independenta si se simt mai responsabili atunci cand stiu ca sarcinile sunt realizate impreuna cu ceilalti.Dupa ce recrutezi cei mai buni oameni, trebuie sa te asiguri ca acestia se mentin in top si se dezvolta in continuare. Tehnologia avanseaza, iar oamenii trebuie sa tina pasul cu schimbarile. Pentru asta, e necesar sa investesti in forme de pregatire specifice competentelor fiecarui angajat in parte.In acest fel, compania poate ramane inovatoare, se dezvolta si obtine avantaje competitive. Totodata, invatarea este unul dintre procesele apreciate de angajati si o modalitate de a-i stimula sa creasca in profesia lor.Activitatea oricarei firme trebuie sa porneasca de la o planificare strategica si de la administrarea eficienta a resurselor umane. O companie care intelege ca oamenii conteaza va tine cont de realitatile din piata muncii si de nevoile salariatilor, pentru a-i pastra pe termen cat mai lung.