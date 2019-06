Desi exista inca interes pentru criptomonede, doar o persoana din zece intelege cum functioneaza acestea

Raportul Kaspersky, Teritoriu necunoscut: de ce exista reticenta in privinta utilizarii criptomonedelor, dezvaluie ca, daca 29% dintre respondenti au cateva cunostinte despre criptomonede si exista cerere din partea multora pentru aceasta tehnologie, doar o persoana din zece (10%) intelege pe deplin cum functioneaza.Rata de adoptie a criptomonedelor la nivel global este in scadere, in ciuda faptului ca celebritati ca Johnny Depp si influenceri YouTube ca PewDiePie le folosesc. Multi consumatori nu inteleg inca in totalitate cum functioneaza si acest lucru intarzie raspandirea lor la scara larga. Pana acum, patru persoane din cinci (81%) nu au cumparat niciodata criptomonede, fapt ce subliniaza cat de departe suntem de a fi acceptate ca o forma obisnuita de plata sau de investitie.Studiul Kaspersky a aratat ca multe persoane isi doresc sa foloseasca criptomonede, dar lipsa de cunostinte in acest domeniu ii impiedica. In plus, multi dintre cei care credeau ca stiu cu ce au de-a face, au decis apoi sa inceteze utilizarea. Astfel, aproape o cincime (18%) dintre respondenti s-au oprit pentru ca a devenit prea complicat din punct de vedere tehnic.Lipsa unei intelegeri adecvate ar putea sa duca la neincredere in capacitatea criptomonedelor de a pastra in siguranta banii utilizatorilor. De exemplu, aproape o treime (31%) dintre respondenti au afirmat ca le considera volatile si trebuie sa fie mai stabile inainte de a se hotari sa le foloseasca.De asemenea, este foarte raspandita ideea ca aceste criptomonede vor disparea la un moment dat. O treime dintre respondenti (35%) cred ca sunt o moda trecatoare.Chiar daca, poate, varful interesului pentru criptomonede a trecut, mai exista inca cerere de a utiliza aceasta tehnologie.14% dintre cei chestionati au spus ca, desi nu folosesc criptomonede in prezent, ar vrea sa faca acest lucru, pe viitor. Mai exista, insa, indoieli - unii consumatori cred ca le-ar putea pune in pericol finantele personale.Infractorii pot folosi criptomonedele dupa bunul plac, 19% dintre participantii la studiu spunand ca s-au confruntat cu atacuri cibernetice asupra caselor de schimb. Infractorii creeaza, de asemenea, false portofele electronice in care atrag oamenii sa-si investeasca banii, 15% dintre consumatori fiind victime ale fraudelor cu criptomonede.Dupa mai multi ani de cercetare in domeniul securitatii cibernetice pe segmentul de start-up-uri de criptomonede, Kaspersky recomanda companiilor sa adopte setul de bune practici de securitate pentru dezvoltatorii de contracte inteligente, sa foloseasca solutii recunoscute pentru contracte inteligente (precum https://openzeppelin.org) si sa realizeze evaluari independente de securitate pentru a se asigura ca sunt detectate eventuale vulnerabilitati."Este clar ca raspandirea la nivel de masa si cresterea segmentului de criptomonede sunt tinute pe loc de natura vulnerabila a tehnologiei", spune Vitaly Mzokov, Head of Commercialization la Kaspersky. "Chiar daca exista un mare apetit pentru folosirea lor, nu e tentant sa-ti dai banii catre "ceva" ce nu intelegi in totalitate si in care nu ai incredere. Avand in vedere ca siguranta investitiei este de importanta cruciala pentru oameni, este vital ca ei sa poata lua singuri masuri pentru a o proteja. Ca in cazul oricarei amenintari cibernetice, nimic nu poate inlocui vigilenta. Daca vreti sa schimbati criptomonede, fiti atenti la siguranta conturilor si a parolelor. Daca urmariti o investitie pe termen lung sau sa folositi criptomonedele pentru plati, atunci pastrati-le intr-un loc sigur si folositi mai multe portofele. De asemenea, incurajam companiile din acest domeniu sa se organizeze corespunzator, pentru a demonstra ca sunt capabili sa protejeze investitiile clientilor."Pentru a contribui la imbunatatirea stabilitatii si pentru a incuraja increderea in investitiile in acest domeniu, parteneri ai Kaspersky, cum este Merkeleon, au dezvoltat maketplace-uri legitime, platforme de licitatie online, schimburi de criptomonede si sisteme de plati."Criptomonedele au cu siguranta avantajele lor, dar, dupa cum se poate vedea, multi consumatori nu sunt constienti inca de ele din cauza ingrijorarilor legate de securitate si de modul in care functioneaza tehnologia. Este o industrie interesanta si construita pe incredere. Prin urmare, este imperativ ca toti jucatorii sa faca tot posibilul pentru a-si proteja retelele si pentru a se asigura ca banii clientilor sunt securizati", explica Alexey Sidorowich, Head of Sales and Business Development la Merkeleon.Pentru informatii suplimentare despre modul in care asiguram o protectie transparenta si solida pentru platformele de tranzactionare de criptomonede si lansarile de ICO-uri, va rugam sa faceti click aici. Pentru a afla mai multe despre protectia utilizatorilor, vizitati site-ul nostru.Detalii despre studiu sunt disponibile aici: https://www.kaspersky.com/blog/cryptocurrency-report-2019/.