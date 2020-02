Inteligenta artificiala va redefini sectorul serviciilor financiare in urmatorii doi ani

"In ultimii doi ani am putut observa si in Romania inceperea adoptarii inteligentei artificiale in institutii financiare, o tendinta care este in prezent in ascensiune. Pionieri in adoptarea AI in Romania au fost acele institutii financiare care au atins o anumita maturitate organizationala si care au reusit sa creeze premisele tehnologice necesare unei adoptari AI prin transformarea digitala a operatiunilor interne si a serviciilor catre clienti", a afirmat Aurelia Costache, Liderul Departamentului de Asistenta in afaceri din EY Romania si Lider pentru Automatizarea Inteligenta in regiunea CESA.Studiul si-a propus sa evalueze stadiul actual al adoptarii inteligentei artificiale (AI) de catre organizatiile din sectorul serviciilor financiare. Din randul directorilor executivi chestionati, 77% anticipeaza ca AI va avea o importanta mare sau foarte mare in cadrul organizatiilor lor in urmatorii doi ani.In acelasi timp, 85% dintre respondenti au implementat deja AI in cadrul organizatiilor lor si se asteapta ca aceasta sa fie utilizata in scenarii noi de business in anii urmatori. In plus, aproape doua treimi (64%) preconizeaza ca vor utiliza AI pentru a genera noi venituri, pentru a automatiza procese, pentru un management mai bun al riscurilor, pentru a servi mai bine clientii actuali, dar si pentru a castiga noi clienti in urmatorii doi ani.Insa, intensificarea adoptarii tehnologiilor AI la nivelul intregului sector al serviciilor financiare vine la pachet si cu provocari, cum ar fi: calitatea datelor, accesul la date si concurenta pentru resurse umane calificate.Toate aceste provocari sunt considerate obstacole majore pentru implementarea AI de catre peste 80% dintre directorii executivi intervievati in cadrul studiului.Perspectiva respondentilor care utilizeaza in mod preponderent inteligenta artificiala autonoma este insa diferita, 80% dintre acestia considera ca piedicile cele mai importante in adoptia AI o reprezinta increderea in tehnologie si adoptarea acesteia de catre utilizatorii finali.Nigel Duffy, lider EY Global Artificial Intelligence, a declarat: "AI transforma sectorul serviciilor financiare si ne putem astepta ca adoptarea la scara larga sa continue. Pe masura ce tehnologiile incep sa revolutioneze modelele de afaceri si sa transforme functiile de business, este tot mai important ca organizatiile sa acorde atentie implicatiilor pe termen lung ale adoptarii inteligentei artificiale: increderea in AI, transformarea fortei de munca si modul in poate fi reimaginata valoarea adaugata pentru clienti si alti actori".Matthew Blake, coordonatorul pentru Sisteme Financiare si Monetare din cadrul Forumului Economic Mondial, a declarat: "Acest studiu global arata ca AI are un impact semnificativ asupra sistemului financiar. Odata cu tendinta ascendenta de adoptare in masa a tehnologiilor in cadrul serviciilor financiare, va aparea un decalaj semnificativ intre organizatiile care implementeaza rapid inteligenta artificiala si cele care raman in urma in aceasta privinta".