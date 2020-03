Liderul de piata pe servicii software in Cloud din Romania ofera servicii gratuite companiilor in lucrul de la distanta

"Am considerat ca este necesar sa ajutam companiile care trec printr-o perioada dificila si carora le este greu sa se adapteze noilor realitati si sa isi transfere munca angajatilor la distanta. Vrem sa ajutam orice companie care isi doreste acces la un serviciu de gestiune in Cloud. Acesta nu implica niciun efort din partea firmei, stocarea de date avand loc la distanta, iar interfata fiind usor de utilizat. Mai mult, vom asigura suport tehnic pe toata perioada", a declarat Alexandra Lucescu, director comercial Softone RomaniaSoft1 360 este o solutie unica de Enterprise Mobility care iti permite utilizarea in maxima siguranta a tuturor functionalitatilor Soft1, de oriunde si de pe orice dispozitiv. Fiind un serviciu in Cloud revolutionar, aceasta asigura flexibilitate in derularea activitatilor de business, oricand, oriunde, in siguranta si de pe orice dispozitiv care asigura acces permanent la produse si informatii despre clienti, despre fluxul de marfuri sau de incarcarea angajatilor."Am decis sa ne sprijinim clientii in aceasta perioada dificila si sa le oferim gratuit, timp de 3 luni, acces la Soft1 360 pentru a-si gestiona eficient business-ul, indiferent de locul in care se afla! Practic, ei vor beneficia de o solutie unica de Enterprise Mobility care le permite utilizarea in maxima siguranta a tuturor functionalitatilor Soft1, de oriunde si de pe orice dispozitiv", a explicat Alexandra LucescuSoftOne Technologies este unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii software ERP, CRM si aplicatii Web & Mobile din Europa de Sud-Est. Avand sediul central in Atena, Grecia, SoftOne ofera optiuni de gazduire a solutiilor de business atat pe serverul clientului, cat si in Cloud / Software as a Service (SaaS), companiilor de talie mica, medie, cat si organizatiilor mari. SoftOne are in prezent peste 190 de angajati si peste 2.500 de developeri, o sucursala in Salonic si 3 subsidiare in Romania, Bulgaria si in Cipru. SoftOne Technologies este 'Microsoft Gold Certified Partner'.Compania este lider de piata in segmentul Cloud ERP / SaaS, cu peste 3.500 de instalari in Cloud, in timp ce Soft1 ERP este folosit de peste 18.000 de companii in mai multe piete internationale.