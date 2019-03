Ministrul Comunicatiilor: Robotica si inteligenta artificiala reprezinta un business in care sunt investiti din ce in ce mai multi bani

"Tot ce facem la momentul actual depinde de tehnologie, iar conceptul de Internet of Things castiga tot mai mult teren. Robotica si inteligenta artificiala reprezinta un business in care sunt investiti din ce in ce mai multi bani. Trebuie sa cream o liga europeana a roboticii. Avem foarte mult de lucru. Numai impreuna putem sa construim afaceri noi, bazate pe dezvoltare tehnologica", a afirmat oficialul.Ministrul Comunicatiilor a mentionat, totodata, ca, de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, Romania a reusit sa finalizeze o mare parte dintre dosarele din sectorul digital."Sunt atat de multe lucruri de spus despre tehnologie... Important este ca, astazi, Bucurestiul este capitala roboticii, pentru trei zile. Am organizat, pana nu demult, la Bucuresti, reuniunea informala ministeriala dedicata sectorului digital, unde am discutat despre reducerea decalajului pe acest segment intre tarile din Europa si cele din Asia sau de pe continentul american. Va pot spune ca Romania a inchis o mare parte dintre dosarele importante pe sectorul digital, in cele aproape trei luni de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene", a spus Petrescu.Peste 600 de expozanti din Europa, Asia si SUA se afla la Bucuresti pentru a participa, in perioada 20 - 22 martie, la prima editie a Forumului European al Roboticii (European Robotics Forum).Evenimentul, organizat in marja Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, aduce la start companii specializate in robotica si care vor prezenta noutati puse la cale de-a lungul anului si pe care le promoveaza pentru a identifica noi parteneri si piete de desfacere.De asemenea, in cadrul forumului vor fi organizate 50 de ateliere de discutii, precum si o expozitie cu roboti.Romania este prezenta la European Robotics Forum 2019 cu o serie de companii din domeniu, precum: Bucharest Robots - prima firma de roboti umanoizi si de servicii din Romania, Comau, Elektrobit, Hyperpragma si INCAS - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala.Pe lista atractiilor editiei din acest an a forumului se afla: PAL Robotics - robotul biped, inalt cat un om, care vorbeste noua limbi, Lux.ai - roboti folositi pentru copiii cu autism, Bucharest Robots, sisteme de maini inteligente - Schunk, Shadow si QB Robotics, roboti modulari, care pot simula maini, picioare sau animale cu mai multe membre (Hebi Robotics), roboti pentru depozite logistice, ca Amazon si Robotnik, tehnologii pentru masini autonome, roboti pentru fabricile viitorului, majoritatea lucrand alaturi de oameni (Universal Robots, ABB, KUKA si Rolls-Royce.