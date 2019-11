Siguranta pentru afacerea voastra - legalizarea software-ului mai accesibila cu un cod de reducere de 5%

Licentele trebuie cumparate din mai multe motive, cel mai important fiind siguranta si evitarea amenzilor sau litigiilor cu producatorii lor si cu autoritatile competente.Din fericire, aceste licente pentru pachete software sunt din ce in ce mai accesibile, iar licentele electronice sunt tot mai populare, datorita modului rapid si eficient in care pot fi obtinute.Cele mai multe informatii despre afaceri sunt in prezent stocate electronic. Din acest motiv, este foarte important acum ca fiecare firma sa detina un software legal.Printre riscurile pe care si le asuma persoanele care folosesc programe nelegalizate se numara faptul ca programele pot sa nu functioneze corect sau pot genera pierderea informatiilor stocate.Companiile care utilizeaza software ilegal pot sa sufere pierderi foarte mari in momentul in care echipamentele utilizate sunt verificate de catre autoritatile competente.Pachetele software sunt tot mai accesibile, drept pentru care este de neconceput ca sistemele de operare sa nu fie legalizate, sau programele speciale care determina productivitatea.Licence Deals este unul dintre furnizorii de licente electronice din Romania iar pentru cititorii nostri ofera reducere de 5% pentru toate produsele de pe site-ul lor. Introducand codul B24RO2019 in momentul comenzii, atat Pachet Windows 10 Professional Retail + Microsoft Office 2019 Professional Plus - Licente electronice , cat si celelalte programe pot fi achizitionate in cel mai bun raport calitate pret.Anumite companii aleg sa lucreze doar cu licente electronice pentru ca acestea sunt furnizate rapid si sigur. In plus, companiile care comercializeaza astfel de produse ofera servicii sigure si suport in urma procesului de achizitie.Un program cu licenta difera de un program piratat in primul rand prin faptul ca nu are erorile specifice programelor descarcate din diverse surse, care au fost modificate pentru a nu mai cere cheile de activare. De asemenea, solutiile premium vin la pachet si cu toate aplicatiile conexe, cum ar fi in cazul Windows, o serie de aplicatii oferite de Microsoft care se vor dovedi utile tuturor afacerilor si unui numar mare de utilizatori.De asemenea, dupa alicarea unei licente electronice, dispozitivul pe care este instalat software-ul va primi periodic update-uri gratuit pe toata perioada de valabilitate a licentei, astfel incat sa ramana mereu actualizat.Aceste licente electronice sunt cea mai economica varianta de a achizitiona perfect legal, pachete software la preturi foarte avantajoase. Dupa comanda licentei dorite si efectuarea platii, cheia pachetului cumparat va fi furnizata prin email, intreg procesul fiind foarte usor.Progamele si aplicatiile cu licenta iti ofera siguranta ca beneficiezi de cel mai bun produs, fara bug-uri, fara erori neasteptate si fara conflicte cu autoritatile care militeaza impotriva pirateriei si pachetelor software fara licenta sau cu licente obtinute in mod ilegal.