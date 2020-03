Destinatii din Romania pentru pasionatii de catarari

E adevarat ca ai nevoie de conditie fizica, ceva experienta si, eventual, un card de credit pentru tot echipamentul suplimentar. Dar si satisfactia creste cand cuceresti un versant natural in locul unui perete artificial.La o suta si ceva de kilometri de Bucuresti, in Parcul Natural Bucegi, se afla o zona foarte apreciata de alpinistii romani.La Costila, exista mai multe trasee pe stanca si patru mari pereti: Peretele Vulturilor, Costilei, Galbenele si vaii Albe. In zona se afla si refugiul Costila, unde poti innopta, daca e cazul, si care poate fi un bun punct de plecare pentru orice traseu.Roca: conglomeratZona Rasnov atrage multi pasionati de adrenalina. Parcul de aventura are oferte pentru oricine. Aici, putem sa ne mandrim cu cea mai inalta instalatie de bungee-jumping din Europa de Est.Sunt si multe trasee de tiroliana. Dar Masivul Postavaru ascunde si cateva trasee de escalada, echipate cu spituri si cu grade diferite de dificultate.Roca: calcarVeteranii in domeniu probabil ca te-ar indruma catre Prapastia Ursului din Masivul Piatra Mare. Si ai motive bune sa-i asculti. Peisajele sunt superbe, esti aproape de Brasov, iar traseele de escalada si alpinism sunt destul de diverse.Acestea sunt deschise in orice anotimp, cat timp vremea e buna. Sunt echipate cu spituri si lanturi, dar trebuie sa te astepti la trasee destul de lungi, care depasesc doua lungimi de coarda.Roca: calcarDaca vrei sa treci de la cataratul in sala la cel outdoor, Bratilesti este destinatia perfecta. Comunitatea de bouldering din Romania chiar se reuneste aici in timpul verii, pentru a-si etala performantele.Sunt suficiente roci in care sa-ti testezi nivelul, cu grade intre 5+ si 8 grade . Ai loc unde sa-ti instalezi cortul si poti chiar sa te cazezi la localnicii din sat.Roca: gresieIndiferent daca alegi catararea in sala, escalada, aplinismul sau boulderingul de la Bratilesti, ai nevoie de echipamentul corect. Pentru asta exista, care imparte preturile in rate fara dobanda* si te ajuta sa-ti vezi linistit de pasiune.