Antrenamente fitness interactive cu iFit Smart Cardio

Echipamentele sunt dotate cu noua tehnologie de la iFit ce ofera peste 400 de programe interactive de antrenament, concepute pentru fiecare utilizator in parte de catre instructori fitness certificati.Te poti antrena in cele mai frumoase locatii de pe glob, tehnologia fiind dezvoltata impreuna cu cei de la Google Maps. Banda de alergare , bicicleta eliptica sau bicicleta fitness poate fi controlata automat in functie de orice diferenta demografica, inclinatia acesteia ajustandu-se automat.La desfasurarea antrenamentelor interactive, instructorul poate ajusta viteza, inclinatia sau rezistenta echipamentului in functie de ritmul fiecarui utilizator in parte, obtinandu-se altfel o performanta ridicata.Antrenamentele sunt redate in timp real pe echipament, ori pe dispozitivul mobil pentru a putea urma instructiunile antrenorului.Un important aspect il constituie alimentatia. Utilizatorul isi stabileste obiectivele, iar pe baza aportului caloric si al activitatii zilnice este creat automat un plan de nutritie personalizat. Astfel atingerea obiectivelor propuse devine mult mai usoara.Specialist in echipamente fitness, NordicTrack dispune de produse exceptionale pentru antrenamentele fitness. Echipamentele de inalta calitate integreaza cea mai recenta tehnologie pentru a oferi confort si performanta ridicata. Gama de produse premium pune accent pe inovatie, pe un design unic, robust si ergonomic.