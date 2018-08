Iata 5 reguli de aur ce privesc banda de alergare

Simpla achizitionare a unui aparat fitness pentru folosirea casnica nu este de ajuns, fiind necesare antrenamente zilnice si o schimbare corespunzatoare a dietei pentru a inregistra rezultatele dorite. Cu cat dai dovada de perseverenta si determinare, cu atat obiectivele pe care ti le-ai impus atunci cand ai ales banda de alergare vor fi mai usor de atins. Exercitiile si obiceiurile alimentare nu sunt, insa, singurele considerente de care depind rezultatele pe care le inregistrezi folosind o banda alergare in confortul propriei locuinte. Progresul este influentat de multi factori, iar crearea unor obiceiuri corecte atunci cand incepi sa alergi este de o importanta majora. Iata, deci, 5 recomandari de care ar trebui sa tii cont pentru a te antrena in conditii de siguranta si a atinge mai repede obiectivele pe care le ai folosind banda de alergare:Cu toate ca alergarea presupune miscari pe care le-am dobandit in mod natural, pozitia corpului trebuie ajustata si controlata pentru a profita de efectul maxim. In acest sens, bratele tale trebuie sa fie indoite la un unghi de 90 de grade in timpul exercitiilor pe banda de alegare si pendulate maxim pana la nivelul ochilor. Mai mult, va trebui sa acorzi atentie si suprafetei de alergare. Astfel, incearca sa pasesti pe mijlocul benzii pentru a-ti putea pastra echilibrul.Daca nu alegi un antrenament care sa te provoace, cateodata poti sa simti chiar plictiseala in timpul exercitiilor pe banda de alergare. Multe persoane aleg sa-si alunge plictiseala vorbind cu altcineva sau purtand convorbiri telefonice. Daca vrei sa te antrenezi corect pentru a putea sa atingi obiectivele pe care ti le-ai propus, atunci efortul din timpul antrenamentelor nu va putea fi sustinut decat cu un ritm constant al respiratiei. Pentru a pastra acest ritm si a-ti duce la bun sfarsit antrenamentele, evita conversatiile.Kilogramele pe care le pierzi in timpul antrenamentelor depind foarte mult de efortul pe care il depui pe banda de alergare. Pentru a simula conditiile reale de alergare si pentru a te feri de accidentari la nivelul gambei, ajusteaza inclinatia suprafetei pe care alergi la 1 grad. Daca vrei sa progresezi, incearca sa maresti aceasta inclinatie pentru a depune un efort mai mare in timpul exercitiilor.Cele mai multe modele de banda de alergare disponibile astazi iti pot oferi o multitudine de exercitii si programe structurate pe diferite obiective, pe timp sau pe niveluri de intensitate. Daca vrei sa-ti pastrezi entuziasmul si interesul, va trebui sa eviti rutina. Poti alege variatele tipuri de antrenament propuse de consola aparatului tau sau poti opta pentru cele de tip HIIT sau Tabata. Aceste antrenamente pe banda de alergare te pot apropia intr-un ritm foarte rapid de obiectivele pe care ti le-ai propus datorita intercalarii unor intervale de efort maxim cu unele de efort scazut sau mediu. Astfel, corpul tau va fi solicitat la maximum si caloriile vor fi arse foarte rapid.Indiferent de tipul de antrenament ales, intotdeauna incepe exercitiile pe banda de alergare cu o perioada scurta de incalzire si apoi incheie-le cu o perioada de revenire si stretching. Acestea sunt masuri absolut obligatorii pentru mentinerea sanatatii si evitarea accidentarilor, asadar nu le elimina din rutina ta zilnica.Daca vrei o banda de alergare pe care sa te poti baza in lupta contra caloriilor, intra pe Sport-Mag.ro si profita de reducerile de sezon la gama variata de aparate fitness si echipament sportiv! Pe langa un raport calitate-pret excelent, vei beneficia si de servicii de calitate ce privesc livrarea, garantia si intretinerea produselor comandate.