Cati bani dau romanii pe trotinetele electrice

In acest context, profilul clientilor de trotinete electrice arata ca acestea sunt achizitionate, cu precadere, de catre barbati (80% dintre cumparatori), cu varste cuprinse intre 25 si 40 de ani. Acestia sunt fie pasionati de miscare si activitati in aer liber, fie vor sa gaseasca o alternativa la aglomeratia din marile orase si sa economiseasca timp in trafic.Potrivit sondajului evoMag, in mod obisnuit, clientii care isi doresc o trotineta electrica incep prin a achizitiona produse mai ieftine, vehiculele electrice reprezentand o categorie de produse relativ nou introdusa pe piata din Romania."Astfel, clientii opteaza initial pentru un model dintr-o categorie de pret mai scazut, pentru ca isi doresc sa beneficieze de avantajele pe care le ofera o trotineta electrica, precum usurinta in deplasare si manevrabilitate, rapiditate, autonomie etc., insa nu sunt dispusi la investitii mai mari. Ulterior, achizitioneaza trotinete electrice mai scumpe, care ofera autonomie mai mare, sunt mai confortabile si mai usoare", se arata in concluziile cercetarii citate.Printre criteriile care stau la baza achizitionarii unei trotinete electrice se afla autonomia vehiculului, dimensiune, design, cat de rapid accelereaza, puterea motorului, frane, timpul de incarcare si dotari (claxon, oglinzi, lumini) .