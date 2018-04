Inspirati copiii sa mearga la dans!

Dancemasters Romania 2018

Dancemasters editia 15 a reunit aproape 1500 dansatori din 27 de tari

Dansul este distractiv, educa o postura corecta a corpului, un mers frumos, invata copilul, tanarul cum functioneaza in realitate cu bune si rele, cu emotii controversate, o competitie, relatiile intre oameni din diverse generatii.Omul in formare are nevoie de sport, de o disciplina placut construita, pentru care majoritatea parintilor nu au timp si pregatire. Inscrieti-i la dans sportiv.In weekend-ul care a trecut, mii de copii si adolescenti impreuna cu familiile lor au fost la Dancemasters. Au dansat, au urcat pe podium sau au facut un dans de grup la momentul clubului Pas in Doi - sambata, sau la momentul clubului Phoenix - duminica, si-au sustinut preferatii, s-au bucurat de performanta celor din topul mondial.Pentru cei care, dupa efort si emotie nu au mai putut sa reziste pana la Galele de seara, pana la finalele cele mai tari, iata rezultatele:Duminica, Dancemasters 2018 s-a incheiat cu seara latino, intr-o atmosfera de neuitat.Dupa ce sambata s-a dansat standard pana dupa miezul noptii, in fata unei sali mai putin vocale comparativ cu alti ani, la Galele de duminica sportivii finalisti au intrat dezinvolt in vibratia publicului din sala, au dansat in afara concursului cu masti si peruci colorate inainte de a urca pe podium.Perechea romaneasca latino Paul Moldovan si Cristina Tatar pozitionata nr 13 mondial inainte de concurs a urcat pe locul 2 in finala WDSF World Open Latin Adults. Pe locul 1, desigur, a urcat perechea nr. 1 mondial Marius Balan si Khrystyna Moshenska (Germania), intr-o competitie in care au participat 9 din top 50 mondial.12 dansatori din top 50 mondial si 7 din top 24 au onorat WDSF World Open-ul Standard. Pe locul 1 au urcat, desigur, perechea nr. 5 mondial: Alexey Glukhov si Anastasia Glazunova din Rusia. Romania a obtinut prin Rares Cojoc si Andreea Matei, intr-o finala grea, locul 6.Competitia WDSF World Open Latino a obtinut coeficient de concurs 2.00 (un punctaj care situeaza Dancemasters printre 5% cele mai bune competitii din lume; punctajul se calculeaza in functie de numarul de tari participante in competitii, numarul de dansatori din top 24 mondial, numarul de arbitri, numarul de tari din care sunt arbitrii), iar cea standard 2.15.Acesti coeficienti atrag sportivii din topul mondial in fiecare an la Bucuresti, la Dancemasters, impreuna cu atmosfera pe care o creeaza publicul iubitor de dans, atmosfera pe care acestia o gasesc in foarte putine competitii in lume.Puteti urmari Galele pe DigiSport 3,side la ora 20:00, sau cautati filmari Dancemasters Romania pe YouTube , sa va convingeti cat este de frumos dansul.Stati cat mai putin in fata ecranelor, si cat mai mult in salile de antrenament. Fiti aproape de dans, la orice varsta.