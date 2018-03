Starea vremii: minunata la DanceMasters 2018, editia a 15-a

Marius Balan si Khrystyna Moshenska, numarul 1 mondial, concureaza duminica si propun sa ne incante cu un show extraordinar sambata.

Vicecampionii europeni la Show Dance Latin, Andrei Mangra si Elena Duicu au pregatit pentru DanceMasters nu unul, ci doua momente fermecatoare, pline de magie si de emotie.

Pentru siguranta dumneavoastra, specialistii va recomanda sa va procurati bilete cat mai repede si sa ramaneti la adapost, in Sala Polivalenta, pe tot parcursul spectacolului.S-au inscris deja 6 din top 24 mondial la latino si 7 din top mondial la standard, concurenti din peste 20 de tari, asa ca serile de Gale vor fi magnifice!Ca sa mentionam numai dansatorii romani din top:Dupa ce au readus la viata filmul Grease in pasi de dans, in urma cu 2 ani, asteptam cu sufletul la gura noul lor show, 6 Senses, care va fi lansat IN PREMIERA la DanceMasters.Ia-ti bilet la Dancemasters, pe myticket.ro sau de la Polivalenta, in zilele de vineri, sambata, duminica.