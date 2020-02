Bundesliga a ajuns la o cifra de afaceri de peste patru miliarde de euro

Pentru sezonul 2018 - 2019, "cifra de afaceri de 4,02 miliarde euro reprezinta o crestere cu 5,4% comparativ cu trimestrul precedent si al 15-lea record anual consecutiv", informeaza Liga germana de fotbal (DFL), intr-un comunicat publicat marti.Bundesliga este inca departe de liderul Premier League, care a ajuns la o cifra de afaceri de 4,8 miliarde de euro.Pentru Spania, Franta si Italia, ultimele cifre publicate sunt aferente sezonului 2017/2018. Cifra de a afaceri a celor 20 de cluburi din La Liga spaniola a fost atunci de 4,15 miliarde euro, adica putin mai mare decat cea a cluburilor din Bundesliga.La Ligue 1 franceza si Serie A au fost semnificativ mai jos: 2,8 miliarde euro pentru La Ligue 1 si 3,07 miliarde euro pentru Serie A.In plus, in cazul Germaniei, Bayern Munchen (716 milioane euro) si Borussia Dortmund (446 milioane euro) sunt responsabile pentru mai mult de un sfert din cifra de afaceri totala a cluburilor din Bundesliga.Daca explozia drepturilor de televiziune a fost principalul factor al boom-ului economic al campionatelor in ultimii 15 ani, "noile perspective de crestere sunt asteptate de pe urma inovatiilor digitale si a sectorului digital", a subliniat presedintele DFL, Christian Seifert.In ultimii zece ani, cele doua divizii ale Bundesliga (care au o cifra de afaceri cumulata de 4,8 miliarde euro) au platit impozite si taxe de aproape 10 miliarde euro catre fiscul german si asigurari sociale si de accident, adauga DFL in comunicatul sau.In total, 56.081 persoane sunt angajate direct sau indirect in structurile cluburilor din cele doua divizii ale Bundesliga.