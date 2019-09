Cel mai bun pret din Romania la bicicleta mtb 29" - doar 999 lei pe Click4sport.ro

(P)

Bicicleta imi reaminteste de copilarie, motiv pentru care am cautat sa imi achizitionez un mtb (mountain bike), pe care sa il iau dupa mine in fiecare excursie pe care o fac la munte, dar si la plimbari mai scurte prin parc.Imi plac foarte mult aceste biciclete mountain bike , deoarece ele sunt singurele care te pot ajuta sa parcurgi un drum montan pietros, cu denivelari sau chiar anevoios de facut la pas, din cauza distantei sale. Cu toate astea, este o investitie care isi merita toti banii (si va spun din experienta).Si pentru ca nu ma multumesc cu orice, am cautat o bicicleta care sa se incadreze in bugetul meu, pe care eram dispus sa il ofer pentru o astfel de investitie si au cautat doar o gama top biciclete si accesorii ciclism , ca sa fiu sigur in acest fel ca am parte de ce este mai bun. Si singurul lor in care am gasit calitate la preturi bune, a fost Click4sport.ro - magazin online.La categoria de MTB exista promotii active pe site, de care puteti profita chiar acum, iar cea mai buna oferta este la ULTRA NITRO 29". Este bicicleta foarte potrivita pentru ture relaxante atat prin parc, cat si prin padure sau la munte. Cadrul ei din aluminiu o face usor de manevrat si de transportat.Astfel, cu acest model de bicicleta nu vei mai intampina problemele la coboratul sau urcatul bicicletei pe scari sau cu liftul, chiar daca locuiesti la etaj. Modelul se adreseaza indeosebi ciclistilor pasionati de ture relaxante, deoarece toate caracteristicile o recomanda pentru asta.De cand mi-am cumparat ULTRA NITRO 29", pot spune ca excursiile mele la munte s-au inmultit, deoarece imi place foarte mult sa fac miscare in aer liber. Si acum chiar imi este mai usor sa parcurg distante foare lungi de drum, pentru ca efectiv simt ca nu obosesc deloc. Mai mult decat atat, miscarea imi prinde bine la tonus si ma simt tot timpul in forma.In cazul in care nu stiati, mersul pe bicicleta are numeroase avantaje si poate fi un mod de relaxare pentru unii sau mijloc de transport pentru altii. Indiferent de alegere, te poti bucura de beneficiile mersului pe bicicleta asupra fizicului si psihicului, iar in caz de nevoie, chiar sa iti recuperezi sanatatea tot cu ajutorul bicicletei. Pentru mine, avantajele ei sunt de-a dreptul incontestabile.Alaturi de ULTRA NITRO 29", am avut placerea sa (re) descopar natura si sa ma bucur de vremea perfecta din parc. Bicicleta prezinta jante duble din aluminiu cu dimensiunea de 29" (inch) . Aceste roti au anvelope de 29 cu un cramponaj mixt, ce ofera o rulare buna atat pe asfalt cat si pe potecile din padure. Toate biciletele ULTRA NITRO 29" sunt echipate cu frane pe disc actionate mecanic. Aceste frane iti ofera puterea de franare de care ai nevoie, de fiecare data.Fiind un set de frane actionate mecanic, intretinerea lor va fi foarte simpla si nu necesita scule speciale. Iar furca si cadrul bicicletei sunt prevazute cu prinderi pentru frana pe disc, pentru cazul in care doresti pe viitor un upgrade de frana hidraulica. Astfel, schimbarea lor va fi foarte facila. Daca vrei sa afli mai multe informatii despre acest model de bicicleta, iti recomand sa vizitezi site-ul Click4sport.ro, pentru ca acolo vei gasi raspuns la orice intrebare ai avea.Sunt foarte mandru de cea mai noua achizitie a mea, dar si de investitia in sine. Pretul bicicletei ULTRA NITRO 29" mi se pare ca reflecta, de fapt, un raport calitate - pret foarte corect.De aceea nici nu am stat prea mult pe ganduri, atunci cand am descoperit modelul pe Click4sport.ro - acum recomand tuturor pasionatilor de miscare acest magazin online, deoarece are o gama larga si completa de accesorii sport, pe care le puteti utiliza in viata de zi cu zi sau doar atunci cand aveti parte de excursii pe la munte.In orice caz, in mod garantat vei gasi tot ce iti trebuie pentru a te pune in miscare. Opteaza pentru cumparaturile online, deoarece sunt mult mai usor de facut, dar si mai confortabile (pentru ca le faci direct din propria locuinta) . Simplu, rapid si comod - asa as descrie e aceasta experienta, pe care v-o recomand si voua.