Cel mai solicitant sport. Ce iti trebuie ca sa practici squash

Racheta - nici prea prea, nici foarte foarte

Pantofii - mai importanti decat par

Ochelari - optionali, dar nu strica

Mingea - mica, dar decisiva

Ce il face cu adevarat interesant este ritmul foarte intens in care se joaca. Practic, studiile arata ca squash este sportul care te ajuta sa arzi cele mai multe calorii.

Pantofii - mai importanti decat par

Normal ca incepem cu cea mai importanta piesa, obiectul muncii, cum s-ar spune. Preturile rachetelor de squash difera atat de mult, incat te baga total in ceata. De la 30 de lei, pana la 400 de euro.Sigur, extremele intotdeauna sunt de evitat. O data, pentru ca nu vrei o chinezarie de unica folosinta. A doua oara, pentru ca nu pleci in turneu profesionist maine. Pentru inceput, o racheta pe la 100 de euro ar putea sa fie suficienta. Nu vrei ceva mai ieftin, pentru ca pretul mic inseamna o racheta cu greutate mare. Ceea ce te va descuraja rapid cand esti in sala.

Racheta - nici prea prea, nici foarte foarte

In realitate, ar fi trebuit sa incepem de jos. Cu pantofii, adica. Sunt atat de neglijati de incepatori, incat e principalul motiv pentru care oamenii se lasa de sport dupa 2-3 sedinte. Este o masura de siguranta vitala, care iti va oferi aderenta, protectie si o performanta mai buna.O pereche potrivita pentru squash ar trebui sa-ti sustina gleznele si sa-ti ofere stabilitate pentru genunchi, sa nu alunece, dar sa nu fie grei. Si, poate cel mai important, sa nu lase urme pe parchetul terenului de squash. Unele sali chiar pot sa-ti interzica accesul cu incaltaminte care nu respecta regula asta.

Ochelari - optionali, dar nu strica

Nu este neaparat obligatoriu sa porti ochelari de protectie in timp ce practici squash. Dar este recomandat de catre orice profesionist. Gandeste-te ca esti, practic, inchis intr-un cub, alaturi de un adversar si o minge mica ce ricoseaza din toti peretii si iti trece razant pe langa toate partile corpului. Probabil ca te vei feri de ea (asta-i si ideea), dar nu se stie niciodata cum te prinde mingiuca asta.

Mingea - mica, dar decisiva

Am lasat-o la urma, dar nu este deloc lipsita de importanta. Micuta minge care-ti va da batai de cap in primele luni ar putea sa-ti dea ceva mai putine batai de cap, daca o alegi cum trebuie.In mod normal, mingea de squash nu sare, decat dupa ce o incalzesti. Ca s-o incalzesti, trebuie s-o lovesti cu racheta de 50-100 de ori inainte, pana ajunge la temperatura de echilibru care-i permite sa sara. Iar ca s-o lovesti de 50-100 de ori dintr-un foc, trebuie sa ai macar 50-100 de ore de experienta.Exista si mingi speciale pentru incepatori, care sar din prima. Si chiar niste variante intermediare, care te ajuta sa ajungi la mingea profesionista.Stim ca esti nerabdator sa treci la treaba si ca toate aceste detalii pot sa para plcitisitoare. Dar e important sa-ti alegi echipamentul corect, mai ales la inceput.Altfel, jocul tau va suferi, iar tot cheful de squash se va duce la fel de repede cum a venit.