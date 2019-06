Cum devine mai eficient pentru o companie angajatul care face sport

Irina Alionte, fondator al Bodyshape Transformation Center , explica de ce ar trebui o companie sa investeasca in sanatatea angajatilor si cum devin acestia mai eficienti odata ce sunt mai sanatosi."Incurajam companiile sa implementeze o cultura organizationala axata pe un stil de viata sanatos, bazat pe antrenamente, alimentatie sanatoasa si suport motivational. Sanatatea inseamna stare de bine, asadar printre beneficiile unor angajati sanatosi se regasesc retentia crescuta a personalului - o mai mare loialitate fata de companie, reducerea zilelor de concediu medical, reducerea nivelului de stres al salariatilor (sportul te elibereaza de toate grijile de peste zi), dar si sporirea eficientei si productivitatii echipei.Un angajat sanatos, care face sport si este multumit cu forma sa fizica va fi mult mai fericit in cadrul companiei si mai eficient.1. Se reduce stresul atat la nivel individual cat si la nivel de organizatie2. Concentrarea si creativitatea vor fi imbunatatite3. Creste nivelul de energie4. Creste moralul si productivitatea5. Creste nivelul de satisfactie profesionala6. Se imbunatatesc toate elementele vietii de zi cu zi afectate de stress7. Creste ROI (return of investment) - scaderea costurilor medicale, scaderea absenteismului, se reduce numarul de zile de concediu medical, iar incidenta imbolnavirilor scade", declara Irina Alionte, fondator Bodyshape Transformation Center.Bodyshape Transformation Center este sala de sport din zona Aviatiei, unde, anul trecut, sute de bucuresteni, multi corporatisti, au ajuns in forma fizica dorita si au dat jos peste 1,5 tone de grasime, prin antrenamente de 45 de minute, de trei ori pe saptamana.Specialistii de la Bodyshape Tranformation Center au ajutat mii de bucuresteni sa slabeasca sanatos, in special prin programul 6 Week Challenge, prin care se pot slabi 6 kilograme in 6 saptamani. Rezultatele sunt datorate imbinarii a trei piloni: antrenamente ghidate, nutritie personalizata si coaching pentru motivatie si pentru a scapa de mancatul emotional.Sesiunile de coaching sunt urmate in paralel cu antrenamentul la sala, supravegheat de instructori cu exprienta, multi dintre acestia campioni internationali la diverse sporturi, obisnuiti astfel cu tot ce inseamna pregatire psihica inaintea unei competitii.Avand aceasta componenta de coaching, cei care intra in lupta cu kilogramele in plus vor fi mult mai motivati, vor face sport cu placere, nu vor mai fi tentati sa renunte si isi vor atinge obiectivele in timpul alocat de la bun inceput.