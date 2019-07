3 modalitati eficiente pentru a-i starni copilului tau interesul pentru miscarea fizica

1. Petreceti timp de calitate practicand un sport impreuna

2. Discutie deschisa si incurajarea copilului sa se concentreze pe evolutia personala

3. Exemple de succes din viata sportivilor profesionisti

Copii si adolescentii trebuie, asadar, incurajati de catre parinti sa faca miscare in mod regulat, prevenind tendinta tot mai crescuta a acestora de a se abandona in universul virtual.Insa expansiunea tot mai rapida a tehnologiei ce permite accesarea unei "lumi perfecte", a unui refugiu ce fereste tanarul de problemele si provocarile cotidiene, limiteaza tot mai mult motivatia acestuia de a se expune si de a-si testa limitele in planul real.In aceasta situatie, parintii au un rol crucial, fiind cei care pot sa initieze discutii deschise cu copilul lor, punandu-i in fata mai multe perspective menite sa-i ridice niste semne de intrebare.Propune-i copilului tau sa petreceti o zi in aer liber, in care sa va distrati impreuna jucand un meci de tenis, baschet, volei etc. Chiar daca te gandesti ca acesta va refuza din prima clipa, ai fi surprins cat de curios si entuziasmat va fi copilul tau sa-si vada mama sau tatal lasand la o parte sobrietatea de adult si implicandu-se intr-un joc sportiv.Dincolo de atmosfera destinsa si distractia nelipsita, copilul tau va gusta din plin efectele pozitive ale miscarii, se va simti validat si apreciat, cultivand in el dorinta de a excela in acel sport.Si, pentru a va simti confortabil intreaga zi, alege haine comode, din materiale naturale in care pielea respira, putand astfel sa va miscati in voie. Ai grija ca toata familia sa fie echipata corespunzator, incepand de la incaltaminte, tricouri, pantaloni scurti si, de ce nu, o sapca de fata sau baiat pentru a evita insolatiile nedorite.Undeva in spatele fricii de expunere, orice adolescent nutreste dorinta de a-si fructifica si dezvolta potentialul. In lipsa obiectivelor personale, copilul pluteste in derizoriu, fiind extrem de vulnerabil la toate influentele exterioare. Parintele trebuie, asadar, sa se arate prezent si interesat de cum se simte acesta, sa-i puna intrebari si sa-l asculte cu rabdare si fara a emite judecati.Abia apoi poate sa-i vorbeasca despre importanta autocunoasterii si a dezvoltarii personale, despre necesitatea de a parasi zona de confort pentru a-si gasi un drum al sau si chiar sa-i dea exemple din viata personala despre propriile reusite si infrangeri. Intra aici si vezi care sunt efectele psihologice ale practicarii unui sport asupra adolescentilor.Alege un exemplu de personaj ilustru din sfera sportiva si vorbeste-i copilului tau despre provocarile pe care le-a intampinat in parcursul sau spre glorie si succes. Observa daca acesta are o afinitate fata de un anumit sport si orienteaza-te cu precadere pe exemple de campioni din acea nisa.Povestile de succes ale marilor sportivi il vor impresiona pe adolescent si, chiar in lipsa unei reactii imediate, acesta va incepe sa nutreasca dorinta de a fi si el cineva, de a excela intr-un domeniu. Adolescentii sunt intr-o foarte mare cautare de modele, ceea ce ii face foarte receptivi la acest gen de abordare.In concluzie, orice parinte isi doreste sa-si vada copilul adolescent petrecand timp in aer liber, antrenandu-si fizicul, dar si disciplina mentala si emotionala intr-un sport individual sau de echipa.Fii alaturi de el si incurajeaza-l sa se expuna, sa riste si chiar sa greseasca, asigurandu-l ca in orice situatie va avea sprijinul si dragostea ta neconditionata.