Venirea iernii nu presupune renuntarea la bicicleta

Schimbarea anvelopelor. La fel ca in cazul autoturismului, si anvelopele bicicletei trebuie schimbate o data cu venirea anotimpului rece. Anvelopele utilizate pe timp de iarna trebuie sa fie special concepute pentru asta.

Utilizarea unui sistem de lumini cat mai puternic. Avand in vedere ca pe timp de iarna vizibilitatea este deseori scazuta dar si faptul ca se intuneca destul de repede pe timp de iarna trebuie ca bicicleta sa fie dotata cu un sistem de lumini care sa faca vizibila bicicleta si in conditii de luminozitate scazuta.

Dupa fiecare utilizare a bicicletei pe timp de iarna trebuie ca aceasta sa fie curatata pentru a putea indeparta materialul antiderapant aflat pe drumuri pe timp de iarna.

Iarna nu este anotimpul destinat aventurilor pe bicicleta. Acest lucru inseamna ca trebuie evitate pe cat posibil traseele care nu sunt cunoscute.

