Cum poti trece de sarbatori fara sa te ingrasi. Cateva sfaturi esentiale

Prima solutie, cea radicala, ar fi, bineinteles, sa consumam doar alimente usoare, sanatoase, in cantitati mici, si sa facem sport zilnic. Cum acest lucru este greu de urmat in perioada sarbatorilor, antrenorii de la Bodyshape, cel mai apreciat concept de fitness din prezent, ne dau cateva sfaturi."Daca faci sport in mod regulat, in special antrenamente intense HIIT (High Intensity Interval Training), iti vei accelera metabolismul si, chiar daca vei gusta din alimentele grele de Craciun, acestea nu se vor depune atat de usor si de mult.Rata metabolica poate fi crescuta pe termen lung dar si pe termen scurt. Persoanele care se antreneaza regulat la Bodyshape castiga masa musculara si astfel metabolismul se intensifica deoarce muschiul este un organ consumator de energie. Pe termen scurt rata metabolica poate creste in urma antrenamentelor intense, de tip HIIT, pentru ca organismul trebuie sa se refaca in urma efortului depus si, astfel, consuma energie suplimentara", declara Irina Alionte, fondator Bodyshape Transformation Center."In perioada sarbatorilor noi le spunem membrilor Bodyshape ca este in regula sa manance o prajitura, o felie de cozonac sau sa bea un pahar de vin. In cantitati mici, bineinteles, si sa petreaca timpul cu bucurie alaturi de cei dragi. Sa traiasca in prezent, sa savureze incet mancarea, sa se bucure de gustul ei, sa nu manance compulsiv, repede, si sa alterneze meniul traditional cu cel usor, mai prietenos cu digestia si silueta", adauga Irina Alionte."Incearca sa faci miscare acasa ori in aer liber, daca vremea permite, pentru a compensa excesul alimentar.Le recomandam membrilor nostri exercitii simple, efectuate acasa cu greutatea corpului in stil circuit pentru a-si mentine conditia fizica si tonusul muscular.Astfel, cand vor reveni la antrenamentele intense de la sala, nu vor resimti pauza facuta in perioada vacantei.1. Genuflexiuni (pot fi efectuate si cu o usoara saritura)2. Fotari (cu spijin pe genunchi sau pe varfuri)3. Cobra4. Fandari alternative5. Flotari pentru triceps6. PlacaFiecare are timp de lucru 40 de secunde, cu 20 de secunde pauza intre exercitii. Recomandam efectuarea a 4-5 circuite de acest fel", explica Flavius Ursachi, triplu campion national la culturism si Fitness manager la Bodyshape Transformation Center.Bodyshape este unul din cele mai apreciate concepte de fitness din Romania in acest moment intrucat vine in ajutorul celor care vor sa slabeasca ori sa se mentina in forma prin antrenamente scurte, de doar 45 de minute, imbinate cu plan de nutritie personalizat si coaching pentru a fi mai motivat in atingerea targetului dorit.Acest stil de antrenament este si eficient si distractiv in acelasi timp, astfel incat sa te faca sa nu renunti la el, chiar avand un program zilnic atat de incarcat.Antrenamentul de la Bodyshape arde pana la 700 de calorii in numai 45 de minute.Sute de oameni, chiar si cei care nu facusera sport pana atunci, au reusit sa dea jos kilogramele in plus si chiar sa aiba abdomen plat, cu patratele.Pentru un modul Bodyshape se poate aplica pe pe www.bodyshapetransformation.com. Cei care reusesc sa atinga targetul de a slabi 6 kilograme in 6 saptamani primesc gratuit un nou modul 6 Week Challenge pentru a continua transformarea sau pentru a se mentine.