Incalzirea globala ucide schiul alpin traditional

Atat la Garmisch-Partenkirchen cat si in restul Alpilor, turismul este o sursa importanta de venit pentru economiile locale. In Austria turismul este responsabil pentru 6% din PIB, o pondere care in cazul regiunii muntoase Tirol ajunge la 18%. O pondere similara este in cantonul elvetian Graubunden, gratie unor statiuni de schi renumite precum St. Moritz, Klosters si Davos.In regiunea Auvergne-Rhone-Alpes din Franta, care cuprinde statiunile de ski Courchevel si Val d'Isere, turistii au cheltuit aproximativ 21 miliarde euro in 2018, generand aproximativ 10% din PIB si asigurand 171.000 de locuri de munca.Insa aceasta sursa de venit este in pericol. Potrivit prognozelor celor mai importante organizatii pentru protectia mediului din Austria, incalzirea globala ar urma sa provoace pierderi de aproximativ 300 milioane de euro pe an sectorului turismului."Daca emisiile de gaze cu efect de sera continua la acelasi nivel, zapada aproape va disparea la altitudinile mai joase pana la finele secolului", a declarat Marc Olefs, director de departament pentru studii climatice la Institutul pentru Meteorologie din Viena.La o altitudine de 800 de metri, statiunea Garmisch-Partenkirchen, renumita pentru trambulina sa de sarituri cu schiurile, are putine sanse sa isi pastreze statutul de Mecca a sporturilor de iarna.Pentru a compensa pentru lipsa de zapada naturala, statiunile de ski recurg la tunurile de zapada artificiala, chiar daca este o practica cu un consum mare de energie si criticata de ONG-urile de mediu. Productia de zapada artificiala va deveni si mai dificila pe masura ce temperaturile vor creste, estimeaza Marc Olefs.Insa aceasta practica va deveni inevitabila pentru a face fata incaltari globale, sustine Robert Steiger, profesor la Universitatea din Innsbruck. "Unele regiuni si zone vor pierde turismul de ski incepand de la mijlocul secolului si posibil chiar mai devreme. Zonele mai mari vor supravietui, dar vor trebui sa investeasca mai mult pentru a produce zapada si a face fata afluxului suplimentar de turisti", sustine Robert Steiger, care a studiat impactul incalzirii globale asupra turismului.O alta practica, denumita "snow farming", consta in stocarea de zapada colectata in timpul primaverii pentru a fi utilizata la finele anului.Robert Steiger sustine ca regiunile alpine cele mai afectate de incalzirea globala sunt estul Austriei, zona de la poalele muntilor Alpi din Franta, Italia si Germania. Cu toate acestea, Steiger precizeaza ca aceste regiuni nu au fost niciodata la fel de dependente de turismul de ski precum unele regiuni din zona centrala a Alpilor si, in plus, sunt mai obisnuite sa primeasca turisti pe intreaga perioada a anului.Deja sezonul de vara este responsabil pentru 60% din veniturile din turism, sustine primarul din Garmisch-Partenkirchen, Sigrid Meierhofer. Aceasi evolutie se inregistreaza si in alte parti. In Elvetia, innoptarile la hotel in timpul verii au fost cu o treime mai mari decat cele din iarna lui 2018-2019.In Austria, innoptarile in timpul verii le-au devansat pe cele din timpul iernii inca de acum cativa ani, chiar daca veniturile generate in timpul iernii sunt mai mari gratie achizitionarii de echipamente si veniturile generate pentru folosirea instalatiilor de cablu. In aceste conditii, partiile de schi de la Saalbach-Hinterglemm sunt transformate in trasee pentru pasionatii de mountain bike iar instalatiile de cablu sunt reconfigurate pentru a putea fi folosite de pasionatii de mountain bike."Turismul de vara inregistreaza cel mai puternic ritm de crestere in munti. Acest lucru se datoreaza, partial, si incalzirii globale pentru ca face vara mai atractiva", sustine Ulrike Proebstl-Haider, profesor la Universitatea de Resurse Naturale din Viena.Statiunile elvetiene se alatura si ele aceluiasi trend. Atat Gstaad cat si Verbier gazduiesc concerte de muzica clasica in timpul verii in timp ce Davos ofera posibilitatea organizarii de conferinte, prelungind calendarul dincolo de lua ianuarie cand are loc renumitul Forum Economic Mondial.