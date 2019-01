Iasiul se pregateste pentru Asaltul Lupilor: 400 de participanti s-au inscris deja in cursa

Dupa prima etapa de inscrieri, s-au inregistrat in jur deorganizati mai mult pe echipe decat individual (multe echipe de peste 15 persoane de la sali de fitness si companii) - caracteristica ce deosebeste Iasul de Bucuresti - unde la precedentele cinci editii echipele cu 3-7 membri au predominat.", a declaratEvenimentul consta in parcurgerea de catre participanti, a unui, pe parcursul caruia trebuie sa depaseasca un numar de obstacole. Obstacolele sunt concepute in asa fel incat sa testeze capacitatile fizice si psihice ale concurentilor, in deplina siguranta si intr-un mod cat mai distractiv.Evenimentul este organizat de Asociatia RunCorp si reprezintasi nu o franciza.In lunile ianuarie si februarie 2019 se desfasoara etapa a II-a de inscrieri urmand ca in lunile martie si aprilie sa se deschida a III-a si ultima etapa.Organizatorii au pregatite si pachete corporate (ocazie perfecta de expunere prin branduirea obstacolelor, pentru a programa activitati de team-building, samd) cat si posibilitati de sponsorizare sau parteneriat pentru diferite activitati logistice - cum ar fi cazare pentru participantii din alte orase - sau de promovare, cum ar fi parteneriatele media sau alte tipuri de colaborare.Echipele partenerilor pot crea grupuri de antrenament pentru "Asaltul Lupilor" - pe langa cele formate deja atat in Iasi cat si in restul Moldovei, respectiv Galati, Bacau sau Chisinau.In cadrul acestor grupuri, se organizeaza intalniri periodice pentru a face sport, un "pretext" pentru o viata sanatoasa promovata intens in cadrul evenimentului.In plus, aceste echipe se pot antrena cu titlu gratuit, in cadrul singurului parc natural si de aventura off-road din Nord-Estul Romaniei, Enduro Ranch - parcul privat care gazduieste pe 19 mai 2019 renumita cursa cu obstacole.Informatii detaliate se gasesc pe pagina evenimentului