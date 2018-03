Legion Run, evenimentul international care iti schimba perspectiva, acum in Romania

Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Italia (Roma), Lituania (Vilnius), Ucraina (Kiev), iar anul acesta si in Romania.Legion Run este o experienta unica, o competitie cu propriile forte si o provocare de a-ti depasi propriile limite.Nu este o competitie cu ceilalti participanti, nu se cronometreaza, iar castigatori sunt cei care obtin sentimentul de multumire ca si-au depasit limitele mentale si fizice, ca au iesit din zona de confort si ca pot mult mai mult decat au crezut vreodata.Legion Run este o aventura cu obstacole, noroi, gheata si sarma ghimpata. Aventura, distractie si antrenament in echipa!, unde pot fi gasite o serie de informatii utile, detalii despre obstacole si experienta participarii la eveniment.Atat persoanelor fizice cat si companiilor, pentru ca incurajeaza munca in echipa si colegialitatea.Prin achizitionarea de bilete corporate, companiile au posibilitatea de a oferi angajatilor un altfel de teambuilding si o experienta premium.Companiile pot beneficia si de pachetele personalizate, care ofera o buna vizibilitate atat in cadrul evenimentului, cat si pe parcursul campaniei de promovare a evenimentului.Mai multe detalii aici: http://legionrun.com/corporate Informatii despre eveniment puteti gasi pe: website Legion Run Pentru detalii si informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: romania@legionrun.com Rock FM, stiintasitehnica.com, cariereonline.ro, eva.ro, cinemagia.ro, adpm.ro, thetrends.ro, healthandfitness.ro, pr-wave.ro, socialdiva.ro, Ziare.com, Business24.ro, garbo.ro, kudika.ro, 9am.ro, itennis.ro, gabrielsolomon.ro.World Class Romania si Divertiland., agentie de campanii integrate si evenimente, unde povestile devin proiecte pline de creativitate, entuziasm si dedicare.La Pandorra se gasesc solutii simple la probleme complexe, iar problemele inseamna oportunitati de dezvoltare si provocari.Pentru ca in viziunea Pandorra succesul fiecarui proiect incepe intotdeauna cu o echipa de oameni pasionati si care se inspira din viata!Vrei sa ne cunosti? https://www.pandorrastyle.ro/about-us/ Sau scrie-ne la adresa: office@pandorrastyle.ro si vom gasi cea mai buna solutie pentru campania sau evenimentul tau.