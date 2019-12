Care sunt cele mai profitabile si populare sporturi pe care poti paria? Afla ce zic tipserii de top!

Una dintre cele mai mari curiozitati ale jucatorilor incepatori, si nu numai, este. Specialistii sunt de parere ca nu exista un anumit joc care aduce castiguri mai mari decat celelalte, dar garanteaza pentru urmatoarele categorii, conform topurilor preferintelor pariorilor la nivel national:Fiind considerat "sportul rege", fotbalul atrage cele mai multe pariuri deoarece, din punctul de vedere al pariorilor, ofera oportunitati mari de castig. Desigur, nu toti jucatorii sunt experti in acelasi sport, dar faptul ca majoritatea care au succes pariaza fie pe meciurile de fotbal, fie pe cursele de cai, duce la concluzia ca acestea sunt doua dintre sporturile foarte profitabile.Cum este de asteptat, ca in cazul fiecarui sport, totul este imprevizibil. Desi pariurile sportive pe fotbal au ocupat pozitii de varf, in realitate nu exista nimic sigur cu privire la prezicerea rezultatului corect. Se pot intampla multe in 90 de minute, nu-i asa?Pe de alta parte, pariurile pentru cursele de cai sunt o piata imensa, care devine si mai populara in jurul evenimentelor precum Grand National , Epsom Derby, Royal Ascot si Glorious Goodwood.Si golful este un sport pe care pariorii de succes plaseaza multe bilete. Acest sport este apreciat de catre ei pentru faptul ca in jurul lui exista mai multe oportunitati, cote si rezultate variabile decat in cazul altor sporturi.In cazul golfului, expertii in pariuri sugereaza ca ideal este sa mizezi pe cele mai importante turnee din lume: "The Race to Dubai", "PGA Tour" si sa te folosesti de telefonul mobil fiindca aceste competitii se desfasoara pe durata unei zile, ceea ce inseamna ca e dificil, daca nu imposibil, sa stai atat timp in fata calculatorului.In ultimii ani, meciurile de box si cele de tenis au crescut in popularitate si nu este de mirare ca site-urile de pariuri cauta sa incurajeze cat mai multi fani sa se implice, chiar daca nu cunosc foarte bine aceste sporturi. In acest sens, casele de betting le pun la dispozitie ponturi sportive , menite sa le ofere jucatorilor o perspectiva mai larga asupra partidelor si secretelor acestor sporturi.Tine cont de faptul ca in majoritatea meciurilor live exista un delay mic intre ce se intampla in realitate si ce este transmis, informatie la care agentiile de pariuri au acces inaintea ta. Tocmai din acest motiv, se intampla sa vezi cum brusc sunt schimbate cotele, desi nu pare sa se fi intamplat ceva notabil in transmisiunea pe care o urmaresti. Apeleaza la sfaturile expertilor si ia in considerare ponturi doar de la tipserii de top, insa asculta-ti si intuitia.