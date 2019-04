Lupii se pregatesc de Asalt

Evenimentul consta in parcurgerea de catre participanti a unui traseu de aproximativ, pe parcursul caruia trebuie sa depaseasca un numar de. Acestea sunt concepute in asa fel incat sa testeze capacitatile fizice si psihice ale concurentilor, in deplina siguranta si intr-un mod cat mai distractiv.Pana acum s-au inregistrat in jur de, evenimentul a coalizat colaboratori, parteneri si sustinatori din domenii diferite (sali de fitness, companii diverse, alte evenimente sportive,).O parte dintre ei s-au organizat in grupuri de antrenament pentru "Asaltul Lupilor" si au intalniri periodice pentru a face sport, un "pretext" pentru o viata sanatoasa promovata intens in cadrul evenimentuluiReamintim ca desi cursa cu obstacole va avea loc pe 19 mai 2019,- doar astfel pot fi pregatite in mod profesionist kit-urile participantilor dar si celelalte aspecte ce tin de organizarea evenimentului la cel mai inalt nivel, asa cum s-a intamplat pana acum si in Bucuresti." a declaratIesenii dar si multi participanti din Bucuresti, Cluj, Galati, Bacau, Suceava sau Chisinau s-au inscris individual, ca "lupi singuratici" sau au format echipe mari si mici pentru a putea participa impreuna la "Asaltul Lupilor", cea mai cunoscuta si iubita cursa cu obstacole din Romania, cursa ce va avea loc in cadrul parcului Enduro Ranch din Iasi, pe 19 mai 2019.Informatii detaliate se gasesc pe pagina http://www.asaltullupilor.ro/asaltul-lupilor-iasi/