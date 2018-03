Pregateste-te de Asaltul Lupilor! Editia a V-a promite obstacole inedite, oameni de calitate si distractie

Competitia "Asaltul Lupilor" este deschisa tuturor persoanelor cu varste cuprinse intre 4 si 99 de ani, pentru ca dincolo de performanta si de trecerea liniei de finish, evenimentul este despre testarea propriilor limite, petrecerea timpului in natura si legarea de noi prietenii.Ca o noutate, anul acesta este introdusa "Asaltul Lupilor Beast" - cursa competitiva pentru cei care doresc sa isi testeze limitele.De cinci ani, peste 4.000 de persoane accepta provocarea lansata de asociatia Non Profit RunCorp si se inscriu in cursa cu obstacole & mud "Asaltul Lupilor".Parinti si copii, tineri si varstnici, din medii profesionale diferite si cu istoric educational divers, sunt asteptati si in acest an in perioada 9-10 iunie sa participe la cursa cu obstacole din Phoenix Extrem Park Cernica.De la statia de metrou Anghel Saligny, organizatorii vor asigura transportul cu microbuze programate a pleca din 30 in 30 de minute.Cursa cu obstacole "Asaltul Lupilor" este un eveniment sportiv menit sa provoace limitele concurentilor si in acelasi timp sa fie o sursa de distractie si de socializare.Nu exista limita de timp, depinde doar de participant cat ii va lua sa treaca peste obstacole, noroi, gheata si poate chiar si foc.", a declaratPe parcursul traseului de sase kilometri, participantii vor avea ocazia de a-si testa capacitatile fizice si psihice.Concurentii, invidual sau in echipe de minim 3 membri, se vor confrunta cu scari suspendate, fumigene, gropi cu apa si noroi, tunele subterane si cu multe alte obstacole, naturale sau artificiale, gandite de organizatori.Pentru a ajunge la linia de finish, concurentii vor avea nevoie in primul rand de determinare si de dorinta de a se bucura de cursa.Organizatorii amintesc insa ca la fel de importante raman echipamentele din timpul intrecerii, precum si hainele de schimb de dupa concurs.Expresia "va asteptam cu mic cu mare" n-a fost niciodata mai adevarata. Evenimentul se adreseaza atat persoanelor fizice care sunt in cautarea de noi provocari, familiilor care vor sa petreaca mai mult timp in natura, cat si companiilor care doresc sa organizeze un team building menit sa intareasca relatiile dintre angajati si sa eficientizeze munca in echipa.Asadar, in functie de varsta, dar si de capacitatile fizice ale fiecaruia, doritorii pot opta pentru trei curse.Astfel, sambata, 9 iunie, va avea loc cursa destinata familiilor "Asaltul Lupilor Family" si "Asaltul Lupilor Beast" - cursa competitiva pentru cei care doresc sa isi testeze contra-cronometru rezistenta fizica si psihica.Duminica, 10 iunie toti participantii sunt asteptati la cursa necompetitiva "Asaltul Lupilor" In functie de cursa aleasa, si conditiile de participare difera. Astfel, la cursa "Asaltul Lupilor" se poate participa fie individual, fie in echipe de minim trei persoane.De asemenea, in cadrul acestei curse exista posibilitatea de organizare de actiuni de tip team-building pentru firme.In ceea ce priveste cursa "Asaltul Lupilor Beast" participarea este individuala. Iar la cursa "Asaltul Lupilor Family Mud Race" participarea se face in familie, participand minimum un parinte si un copil.Inscrierile se fac online de pe site-ul evenimentului www.AsaltulLupilor.ro, data limita de inscrieri este 31 mai. Preturile variaza in functie de cursa aleasa, data inscrierii si numarul de participanti dintr-o echipa.Evenimentul este organizat de Asociatia Non Profit RunCorp, un promotor al vietii active, fair play-ului si stilului de viata sanatos.Cursa cu obstacole & mud este sustinuta de: GNC Romania, Algernon, Happy Gym, Decathlon, Edu Educational si Phoenix Extreme Park, avand ca partener media principal Rock FM si DaVinci Learning.Intrucat este vorba despre o cursa cu obstacole, validarea inscrierilor este conditionata de predarea unei declaratii pe propria raspundere.Cei care doresc sa se inscrie la una din cursele din weekendul 9-10 iunie sunt invitati sa acceseze site-ul www.AsaltulLupilor.ro si pagina oficiala de Facebook pentru mai multe informatii.