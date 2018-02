Se poate face profit din pariuri pe fotbal?

Se traieste bine de pe urma pariurilor

Cum gasesti pariuri de valoare

Pariurile live, o categorie aparte

Raspunsul este: da, se poate. In primul rand, veniturile bookmakerilor nu provin din pierderile pariorilor, ci din "comisionul" introdus la fiecare pariu sub forma marjei de profit. Daca o agentie de pariuri considera ca sunt sanse 50-50 pentru un pariu sub/peste 2,5 (de exemplu), cotele oferite nu vor fi 2.00/2.00, ci 1.90/1.90. Diferenta intra in contul operatorului, care iese in castig orice rezultat ar fi.In al doilea rand, ne putem pune o intrebare ajutatoare: exista pariori profesionisti? Da, exista. Nu sunt numai legende. Cunosc si eu unul si pot confirma ca traieste foarte bine de pe urma pariurilor. Daca nu se putea face profit din aceasta activitate, aceasta categorie nu exista.Ca sa castigi pe termen lung, trebuie sa respecti foarte strict cateva reguli pe care le gasesti in orice ghid al pariurilor online. Pe scurt, cele mai importante sunt:1.. Miza maxima pentru un pariu sa nu depaseasca 5% si sa ai un buget de pariuri pe zi. Daca l-ai pierdut, sa te opresti;2.. Sansa de castig este invers proportionala cu numarul de selectii de pe bilet;3., pentru a beneficia de cele mai bune cote;In timp ce primele trei recomandari sunt destul de clare, ce-a de-a patra are nevoie de o nota de subsol. Un pariu are valoare cand probabilitatea reala de a-l castiga este mai mare decat cea indicata de cota oferita de bookmaker.Iau din nou acel exemplu pe goluri marcate. Cotele initiale de 1.90/1.90 arata echilibrul intre sansele de a se depasi pragul de goluri sau de a se consemna mai putine reusite in meci.Daca in timp se pune un volum mare de pariuri pe "sub", atunci cota pentru aceasta optiune va scadea, iar cea pentru "peste" va creste. Se poate ajunge la 1.70/2.10.Totusi, sansele de succes pentru cele doua pariuri raman in continuare egale. Nu se schimba nimic din acest punct de vedere. In acest caz, un pariu pe cota de 2.10 reprezinta un Value Bet Cu acest prilej, am vazut si unul dintre modurile in care pot depistate pariurile de valoare: urmarim fluctuatia cotelor, determinata de volumul de bani pus pe fiecare dintre optiunile de pariere.Desigur, pentru a-ti da seama daca o cota este "reala" sau nu, trebuie sa ai un sistem propriu, bine pus la punct, de calcul al cotelor. Pariorii profesionisti au softuri in care introduc toate informatiile statistice, iar rezultatul intors de program este ponderat cu opinia personala.Este posibil sa avem pariuri de valoare si din cotele initiale fixate de bookmakeri, pentru ca, aceste cote nu reflecta in mod obligatoriu sansele de castig pentru fiecare optiune de pariere.Traderii de la casele de pariuri fac si analize ale tendintelor de pariere de la meciurile precedente pentru a putea anticipa macar aproximativ cam ce sume totale vor miza pariorii pe fiecare pronostic in parte. Totul e gandit pentru ca operatorii sa castige aceeasi suma de bani indiferent de rezultatul unui pariu.Daca cunosti foarte bine competitia pe care pariezi, este simplu sa depistezi pariuri de valoare. Outsiderii vor avea mereu cote mari, chiar si in meciurile in care favoritii nu au nicio motivatie si o pot lasa mai moale.O categorie speciala este reprezentata de pariurile live, unde pariorul are un avantaj in fata bookmakerului. De ce? Pentru ca, in general, cotele sunt actualizate pe baza unui script, nu de oameni care analizeaza cum se desfasoara meciul.Daca urmaresti partida si iti dai seama ca este iminent sa se inscrie un pariu plasat din minutul 75 incolo are valoare.Cu rabdare si cu timp alocat, poti castiga bani pe termen lung din pariuri. Nu uita, insa, ca scopul principal este sa te distrezi.Este recomandat sa alternezi aceasta activitate si cu alte genuri de divertisment, precum jocul la un cazino online. Am auzit ca in Romania a fost licentiat un nou operator 100% romanesc, Vlad Cazino