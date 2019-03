Andreea Raducan reactioneaza dupa anuntul Gabrielei Firea referitor la constructia unei sali polivalente in Bucuresti

Oficialul FRG a adus in atentie perioada in care forul pe care il conduce obtinuse organizarea Campionatelor Europene de gimnastica artistica la Bucuresti, in 2017, evenimentul fiind mutat ulterior la Cluj-Napoca pentru ca sala din Capitala nu a mai fost construita."Este un anunt foarte important pentru noi cei din lumea sportului, care dorim sa organizam concursuri internationale, pentru ca pana la urma nu vor fi doar competitii de gimnastica. Pentru toate sporturile este o veste buna deoarece vom putea organiza diverse competitii in Bucuresti. Este important pentru noi, cei care am avut nesansa si a trebuit sa mutam competitia din 2017, desi nu ar trebui sa ne plangem pentru ca la Cluj a fost totul de exceptie, din toate punctele de vedere. A fost poate un pic neplacut pentru ca promisesem celor de la Uniunea Europeana de Gimnastica ca putem organiza competitia la Bucuresti si a trebuit sa schimbam localitatea. Asa ca este mai bine mai tarziu decat niciodata, e bine ca se va intampla in sfarsit in Bucuresti. Toti o asteptam cu mare nerabdare", a declarat Raducan.Propunerea Federatiei Romane de Gimnastica in ceea ce priveste noua sala polivalenta a constat in construirea unei sali de antrenament, care sa fie amplasata in proximitatea celei de concurs."Au fost informatii care ne-au fost cerute de catre cei care contribuie la punerea in practica a acestui proiect. Noi ne-am dori sa se tina cont, si nu numai pentru gimnastica, de faptul ca este nevoie si de o sala de antrenament pentru a putea organiza competitii. Astfel incat sa se poata respecta conditiile cerute de de Federatia Internationala de Gimnastica si sa putem organiza ulterior competitii internationale. Ne dorim o sala cumva separata pentru antrenament, dar in acelasi timp sub aceeasi cupola, pentru ca toti cei care stiu gimnastica stiu ca sportivele merg in echipament din sala de antrenament in sala de competitii. Cred ca ar trebui sa se tina cont de faptul ca sportivele defileaza dintr-o parte in alta, se incalzesc in sala si intra in sala de concurs. Este un aspect extrem extrem de important. Acesta este si motivul pentru care nu am putut sa organizam competitii la Sala Polivalenta, singura pe care o ave ...citeste mai departe despre " Andreea Raducan reactioneaza dupa anuntul Gabrielei Firea referitor la constructia unei sali polivalente in Bucuresti " pe Ziare.com