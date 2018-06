Dupa ce in 2014 a organizat la Soci cea mai scumpa Olimpiada din istorie, Rusia a cheltuit o suma uriasa si pentru Cupa Mondiala din 2018, potrivit Bloomberg.11 miliarde de dolari este suma dezvaluita de publicatia americana, iar o parte mare din bani a mers catre constructia sau reconstructia stadioanelor.Rusii au cheltuit 4.3 miliarde de dolari pe noile arene, desi initial spuneau ca suma va fi de 3.82 miliarde de dolari.Comparativ cu Jocurile Olimpice de la Soci, rusii au fost, totusi, ceva mai chibzuiti. In 2014, rusii au organizat cea mai scumpa Olimpiada din istorie, cheltuind in total 45.8 miliarde de dolari.Putin a negat totusi ca suma ar fi atat de mare si a sustinut ca, de fapt, cheltuielile s-au ridicat la doar 6.4 miliarde de dolari in 2014. Totusi, organizatiile ce lupta impotriva coruptiei din Rusia au sustinut la unison ca suma este de cateva ori mai mare.Spre exemplu, rusii au anuntat initial ca vor construi un patinoar cu 44 de milioane de dolari, dar ulterior s-a dovedit ca suma reala a fost de 272 de milioane de dolari.Banii pentru organizarea acestor competitii au fost suportati in mare parte de statul rus.Citeste si: Primul scandal de la Cupa Mondiala 2018 a izbucnit: Se cere interventia de urgenta a FIFAC.S. ...citeste mai departe despre " Bloomberg dezvaluie suma uriasa cheltuita de Rusia pentru a organiza Cupa Mondiala din 2018 " pe Ziare.com