Potrivit spuselor lui Cristian Petrea, CSA Steaua incaseaza anual 18 milioane de euro pentru sectiile pe care le are."CSA Steaua are un buget de aproximativ 18 milioane de euro! Cam 40 la suta sunt cheltuieli de personal. Avem in administrare 9 baze sportive, iar 20% din buget se aduce aici. Pentru activitatea sportiva de performanta alocam 40% din buget", a spus Petrea la emisiunea ProSport LIVE.Petrea a oferit detalii si despre situatia sectiei de fotbal, pe care Armata a reinfiintat-o anul trecut.In acest caz, comandantul CSA spune ca Armata a pus conditia ca la fotbal sa nu ajunga bani publici."La fotbal, anul acesta avem prognozat un buget la aproximativ 150 de mii de euro. Ni s-a impus ca activitatea echipei de fotbal sa fie din venituri proprii.50 de mii de euro au venit de la o firma de pariuri, 50 de mii de euro din vanzarea abonamentelor si de la Asociatia Suporterilor, iar aproximativ 80-90 de mii de euro din vanzarea biletelor", a mai spus Petrea.Situatia s-ar putea agrava insa pentru echipa de fotbal Steaua, avand in vedere ca Petrea a spus ca suporterii nu l-au informat ca ar dori sa mai cotizeze cu o sponsorizare si in acest sezon, prin intermediul asociatiei.Echipa de fotbal Steaua a luat startul si in acest sezon in Liga 4, dupa ce in editia precedenta a ratat promovarea in dauna Academiei Rapid.C.S. ...citeste mai departe despre " Bugetul urias al CSA Steaua, facut public - cati bani publici incaseaza clubul Armatei anual " pe Ziare.com