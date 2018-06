Campioana mondiala are nevoie disperata de victorie contra Suediei

Germania

Suedia

Intalniri directe

Cotele la pariuri

Ponturile noastre pentru Germania - Suedia

Germania marcheaza minim 2 goluri: 1.5

Germania pauza/Germania final: 2.1

Este singura favorita la castigarea Campionatului Mondial care a pierdut in prima runda. Singurul gol al mexicanilor impotriva nemtilor a venit cu 10 minute inainte de pauza. Sigur, nemtii au dominat jocul, creandu-si multe ocazii, insa defensiva nu a stat prea grozav.Un indiciu al neputintei nemtilor putem spune ca a sosit in ultimul amical, disputat pe 8 iunie, cand au castigat doar cu 2-1 in fata Arabiei Saudite, una dintre reusite fiind, de fapt, un autogol.A debutat cu o victorie la Campionatul Mondial, dupa un joc, ce-i drept, nu prea convingator. Suedezii au invins la scor minim Coreea de Sud, golul fiind marcat in minutul 65 din penalty. Nordicii nu i-au lasat pe sud-coreeni sa-si creeze vreo ocazie de poarta, lucru imbucurator pentru suporterii suedezilor.In ultimul meci din grupa acestia vor juca impotriva Mexicului, fiind foarte probabil ca acolo sa fie jucata calificarea.Probabil toti microbistii tin minte acel rezultat de la calificarile CM 2014, cand Germania conducea la un moment dat cu 4-0, Suedia reusind sa egaleze. Tot in acele preliminarii, in meciul retur, Germania a castigat cu 5-3, desi la pauza era condusa cu 1-2. Meciuri suspecte, ar spune rautaciosii si tindem sa le dam dreptate.La turneele finale cele doua s-au intalnit de 4 ori, ultima oara intamplandu-se chiar in Germania, la CM2006. Atunci nemtii se impuneau cu 2-0 in optimile de finala. Singura data cand Suedia s-a impus intr-un meci oficial se inregistra la CM1958, turneu desfasurat in Suedia, cand nordicii o eliminau pe Germania pentru a ajunge in finala.Sigur, Germania are prima sansa la castigarea acestei partide, cota acesteia fiind 1.4 la Betfair Romania . Daca vei miza pe succesul Suediei iti vei inmulti miza de aproape 10 ori daca aceasta se va impune. Mai exact, cota pentru victoria nordicilor este 9.5, in vreme ce pentru o remiza cota este 5.00. Probabil pana la ora meciului cota pe succesul nemtilor va mai scadea.In momentul scrierii acestui articol, cu zile bune inaintea meciului, Betfair ofera aproape 70 optiuni de pariere, cu siguranta cel putin una facandu-ti cu ochiul.De retinut faptul ca in optimile de finala Germania poate pica impotriva Braziliei, lucru care, foarte probabil, nimeni dintre cei implicati nu si l-ar dori.In urma rezultatului din primul meci insa, nemtii nu isi mai fac astfel de calcule, tot ce-si doresc fiind o victorie cu Suedia. Una pe care foarte probabil o vor obtine, avand in vedere prietenia dintre cele doua formatii, dar si faptul ca Germania ar trebui sa reactioneze ca o echipa mare, demonstrand astfel ca nu se lasa prada presiunii.Campioana mondiala are nevoie disperata de victorie contra Suediei, faptul ca nordicii s-au impus in primul meci ajutandu-i foarte mult pe nemti, nordicii putand "s-o lase mai moale". Cel putin asa credem noi ca se va desfasura partida.Un alt pont destul de plauzibil este acela ca gazdele vor marca minim doua goluri si asta nu este exclus sa se intample inca din prima repriza, astfel scapand oarecum de emotii pe final de partida.Legalbet.ro (site licentiat ONJN, conform Deciziei nr. 1067/23.06.2016) incurajeaza parierea responsabila. Promovam parierea ca pe o activitate pur recreativa si nu ca pe o sursa de venit. Site-ul este strict interzis minorilor.