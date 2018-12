Care este cel mai eficient mod de a realiza profit din pariuri sportive

Pariorii sunt de diferite categorii: in timp ce multi inca stau la coada in agentii sa plaseze bilete cu care spera sa dea lovitura, trendul pariorilor care fac trecerea in mediul online este in crestere.Exista acest Top case de pariuri online care ofera fel si fel de pachete de bun venit clientilor care isi deschid conturi noi, dar pe langa asta, ofera mult mai multe facilitati, precum posibilitatea de a plasa pariuri Live, in doar cateva secunde, de pe telefonul mobil.Insa cu atatea tentatii la indemana, pariorii trebuie sa fie atenti cum isi gestioneaza bugetul. Exista diferite strategii de pariere care au fost dezvoltate de specialisti in domeniu, sau experti cu rezultate demonstrate.De curand am aflat ca a fost publicat si primulpune la dispozitia pariorilor 10 strategii de pariere eficiente, dar ii si invata pe incepatori notiunile de baza si strategii de pariere la Betfair Exchange , singura bursa de pariuri sportive licentiata in Romania.Pentru a face pasul la avansati, pariorii invata cum functioneaza Betfair Exchange, iar dupa ce inteleg principiile de functionare, descopera singuri ca bursa de pariuri le ofera posibilitati de castig foarte bune.De exemplu, la Betfair Exchange poti pune pariuri Pro sau pariuri Contra, impotriva altor utilizatori. Este singura casa de pariuri licentiata in Romania care permite o astfel de functionalitate.De asemenea, volumul castigurilor nu are limita, deoarece jucatorii nu pariaza impotriva casei de pariuri, ci impotriva altor jucatori, iar doar cei care castiga platesc un comision minuscul, doar din profit.In masterclass-ul de pariuri sportive pe care l-a publicat, dar si in tutorialele video postate pe canalul sau de Youtube sau pe site-ul cota2.ro, Catalin Mihalache le explica pariorilor cum se pot realiza profituri frumoase indiferent de rezultatul final al meciurilor pe care pariaza, in doar cateva minute, dar numai cu ajutorul Betfair Exchange.Practic, exista niste indicatori pe care specialistii ii analizeaza pentru a putea anticipa tendinta de crestere sau de scadere a cotelor pe un anumit eveniment.Chiar si cei care nu sunt familiarizati cu pariurile sportive la bursa pot invata foarte usor ce au de facut si in functie de ce factori sa isi plaseze pariurile.Evident, pariurile sportive la bursa reprezinta un nivel mult mai avansat la care pariorii trebuie sa ajunga pentru a putea realiza profituri constante si consistente, deoarece factorul de noroc este cu mult diminuat in aceasta ecuatie.