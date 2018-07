Claudiu Barbu, pilotul Transcarpatic Rally Team, ne dezvaluie costurile participarii la o etapa de raliuri din Romania, precum si la una de peste hotare.Potrivit acestuia, pentru a lua startul la o cursa in tara noastra trebuie sa dispui de "cateva mii de euro", in timp ce o participare la o competitie externa te "va usura" de "cateva zeci de mii de euro", chiar "aproape o suta de mii de euro" in cazul unei intreceri de anvergura, precum Raliul Dakar.A fi pilot auto in Romania nu poate fi considerat un job, ci doar o pasiune, pentru ca, dupa cum ne precizeaza Claudiu, "nu cunosc pe nimeni care sa traiasca din participarea la raliuri".Pilotul in varsta 39 de ani, manager al unei firme de consultanta, ne-a povestit si despre dificultatile intampinate recent la cea mai dura cursa de raliuri din Romania, Baja 500, la care Transcarpatic Rally Team a ocupat pozitia a 3-a la Clasa SSV:Citeste mai departe despre " Cat costa sa fii pilot de raliuri: Claudiu Barbu (Transcarpatic Rally Team) ne prezinta amanunte interesante din lumea motorsportului Interviu " pe Ziare.com