Cel mai bine cotati tineri fotbalisti din Liga I

Top 5 tineri fotbalisti din Liga I

In alcatuirea acestui clasament am luat in considerare doar jucatorii care nu au implinit inca varsta de 24 de ani. Cel mai valoros fotbalist la aceasta categorie de varsta, potrivit cotelor stabilite de transfermarkt.com, este "olteanul" Alexandru Mitrita, a carui valoare de piata este de 3 milioane de euro.1. Alexandru Mitrita (23 de ani, atacant, U Craiova) - 3 milioane2. Denis Man (20 de ani, atacant, FCSB) - 2,7 milioane de euro3. Cristian Manea (21 de ani, fundas dreapta, CFR Cluj) - 2,5 milioane4. Florin Tanase (23 de ani, atacant, FCSB) - 1,8 milioane5. Florin Coman (20 de ani, atacant, FCSB) - 1,7 milioaneVa prezentam in continuare primii 5 jucatori tineri din fiecare lot, ordonati dupa valoarea de piata afisata pe site-ul amintit. Este de remarcat regresul lui Dinamo, echipa care avea, nu demult, unii dintre cei mai valorosi tineri jucatori din primul esalon.1. Denis Man (20 de ani, atacant) - 2,7 milioane de euro2. Florin Tanase (23 de ani, atacant) - 1,8 milioane3. Florin Coman (20 de ani, atacant) - 1,7 milioane4. Dragos Nedelcu (21 de ani, mijlocas defensiv) - 1,3 milioane de euro5. Olimpiu Morutan (19 ani, mijlocas ofensiv) - 900.0001. Cristian Manea (21 de ani, fundas dreapta) - 2,5 milioane2. Alexandru Ionita (23 de ani, mijlocas ofensiv) - 1,25 milioane3. Sebastian Mailat (20 de ani, mijlocas ofensiv) - 800.0004. Alexandru Paun (23 de ani, mijlocas ofensiv) - 650.0005. Valentin Costache (20 de ani, mijlocas ofensiv) - 500.0001. Alexandru Mitrita (23 de ani, atacant) - 3 milioane. Atacantul Craiovei are cota 5.00 la Fortuna sa castige titlul de golgheter in actualul campionat.2. Alexandru Cicaldau (21 de ani, mijlocas ofensiv) - 1,7 milioane3. Isaac Donkor (23 de ani, fundas central) - 700.0004. Elvir Koljic (23 de ani, atacant) - 700.0005. Razvan Popa (21 de ani, fundas central) - 600.0001. Dylan Bahamboula (23 de ani, mijlocas ofensiv) - 600.0002. Romario Moise (22 de ani, mijlocas central) - 400.0003. Radu Crisan (22 de ani, fundas central) - 300.0004. Mihai Butean (22 de ani, mijlocas central) - 300.0005. Valentin Gheorghe (21 de ani, fundas central) - 250.0001. Vlad Olteanu (22 de ani, fundas stanga) - 450.0002. Robert Moldoveanu (19 ani, atacant) - 300.0003. Deian Sorescu (21 de ani, atacant) - 300.0004. Tomislav Gomelt (23 de ani, mijlocas central) - 250.0005. Denis Ciobotariu (20 de ani, fundas central) - 200.000* la pariuri online , Dinamo are cota mare sa prinda play-off-ul.1. Ianis Hagi (19 ani, mijlocas ofensiv) - 1,5 milioane2. Tudor Baluta (19 ani, mijlocas central) - 900.0003. Bradley de Nooijer (20 de ani, fundas dreapta) - 800.0004. Ionut Vana (23 de ani, mijlocas ofensiv) - 750.0005. Valentin Cojocaru (23 de ani, portar) - 550.0001. Kamer Qaka (23 de ani, mijlocas central) - 1 milion2. Ionut Pantaru (22 de ani, fundas stanga) - 500.0003. Marius Chelaru (21 de ani, mijlocas central) - 400.0004. Patrick Petre (21 de ani, mijlocas ofensiv) - 350.0005. Vlad Danale (20 de ani, mijlocas ofensiv) - 150.0001. Roland Niczuly (23 de ani, portar) - 600.0002. Bryan Nouvier (23 de ani, mijlocas ofensiv) - 400.0003. Florin Stefan (22 de ani, fundas stanga) - 350.0004. Relu Stoian (22 de ani, portar) - 300.0005. Adrian Rus (22 de ani, fundas central) - 300.0001. Robert Hodorogea (23 de ani, fundas central) - 750.0002. Mihai Capatana (22 de ani, mijlocas ofensiv) - 350.0003. Alexandru Tudorie (22 de ani, atacant) - 250.0004. Gabriel Deac (23 de ani, mijlocas ofensiv) - 250.0005. Adelin Parcalabu (22 de ani, atacant) - 250.0001. Razvan Oaida (20 de ani, mijlocas defensiv) - 450.0002. Hervin Ongenda (23 de ani, mijlocas ofensiv) - 350.0003. Andrei Pitian (22 de ani, mijlocas defensiv) - 250.0004. Eduard Florescu (21 de ani, mijlocas ofensiv) - 250.0005. Lorand Fulop (21 de ani, mijlocas central) - 250.0001. Razvan Gradinaru (23 de ani, mijlocas ofensiv) - 550.0002. Ronaldo Deaconu (21 de ani, mijlocas ofensiv) - 500.0003. Nicusor Fota (21 de ani, fundas stanga) - 400.0004. Dan Panait (21 de ani, fundas stanga) - 150.0005. Alexandru Costache (19 ani, portar) - 100.0001. Catalin Cabuz (22 de ani, portar) - 300.0002. Claudiu Pamfile (21 de ani, fundas stanga) - 250.0003. Toma Niga (21 de ani, portar) - 200.0004. Razvan Began (22 de ani, portar) - 125.0005. Alexandru Tarnovan (23 de ani, mijlocas ofensiv) - 50.0001. Darius Olaru (20 de ani, atacant) - 500.0002. Carlos Fortes (23 de ani, atacant) - 400.0003. Razvan Trif (21 de ani, fundas stanga) - 200.0004. Mihai Stancu (22 de ani, mijlocas defensiv) - 125.0005. Andrei Cristea (18 ani, portar) - 50.0001. Alin Dobrosavlevici (23 de ani, fundas central) - 400.0002. Gabriel Simion (20 de ani, fundas dreapta) - 250.0003. Missi Mezu (22 de ani, atacant) - 200.0004. Marian Draghiceanu (19 ani, mijlocas ofensiv) - 100.0005. Nicolae Carnat (20 de ani, mijlocas ofensiv) - 50.000Parcurgand numele de mai sus, gasim cativa jucatori foarte interesanti pentru un eventual transfer catre granzi. Unii dintre ei fac deja parte din circuitul nationalei U21: Ionut Pantaru, Florin Stefan, Adrian Rus, Razvan Oaida, Catalin Cabuz, ca sa nu vorbim de Ianis Hagi sau de Tudor Baluta.