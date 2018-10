Cele mai profitabile 10 jucatoare de tenis din 2018

Simona Halep, numarul 1 si la castiguri

Vorbim despre castiguri de milioane de euro, chiar daca premiile din competitiile feminine sunt mai mici decat cele din turneele masculine. Exista o discutie veche pe aceasta tema. Unii sustin ca fetele ar trebui sa aiba acelasi fond de premiere ca si baietii, in timp ce altii sunt de parere ca distributia banilor este una corecta, din moment ce un meci feminin dureaza maxim trei seturi, iar unul masculin se poate intinde pe cinci seturi.Revenind la topul sportivelor care au castigat cei mai multi bani in acest an, nu putem sa nu ne mandrim cu faptul ca pe primul loc este o romanca: Simona Halep, nr. 1 in clasamentul WTA cel putin pana la inceputul anului 2019. Jucatoarea din Constanta a castigat pana in acest moment 6,35 de milioane de dolari. Triumful in turneul de Grand Slam de la Roland Garros a avut o contributie importanta la atingerea acestei sume.Foarte aproape de Simona in topul amintit este Naomi Osaka . La numai 21 de ani, japoneza a adunat 6,34 de milioane de dolari in acest an, pana la data de 15 octombrie. Evident, banii castigati in intreaga cariera sunt mai putini, dar Osaka are in fata o cariera intreaga. Bookmakerii considera ca ea este favorita numarul 1 a Turneului Campioanelor, de la Singapore. Unibet Romania este una dintre agentiile unde romanii pot paria pe aceasta competitie.Podiumul clasamentului celor mai mari castiguri din 2018 este completat de Caroline Wozniacki. Daneza - numarul 2 in clasamentul WTA - si-a rotunjit contul bancar cu 5,7 milioane de dolari in acest an, ajungand la un total de 32,53 de milioane. Si are numai 28 de ani!(Romania, 27 de ani, 1 WTA) - 6,35 milioane de dolari (premii anuale pana la 15 octombrie) / 27,09 milioane de dolari (premii in intreaga cariera)(Japonia, 21 de ani, 4 WTA) - 6,24 milioane de dolari/ 7,47 milioane de dolari(Danemarca, 28 de ani, 2 WTA) - 5,7 milioane de dolari/ 32,53 milioane de dolari(Germania, 30 de ani, 3 WTA) - 5,38 milioane de dolari/ 28,85 milioane de dolari(SUA, 25 de ani, 8 WTA) - 3,85 milioane de dolari/ 12,16 milioane de dolari(SUA, 37 de ani, 17 WTA) - 3,77 milioane de dolari/ 88,23 milioane de dolari(Cehia, 28 de ani, 7 WTA) - 3,15 milioane de dolari/ 27,19 milioane de dolari(Ucraina, 24 de ani, 6 WTA) - 2,87 milioane de dolari/ 10,23 milioane de dolari(Olanda, 26 de ani, 10 WTA) - 2,65 milioane de dolari/ 6 milioane de dolari(Cehia, 26 de ani, 5 WTA) - 2,57 milioane de dolari/ 13,33 milioane de dolariCifrele de mai sus reprezinta, in general, castiguri din competitii individuale. Castigurile din meciurile de dublu sunt foarte mici. Elina Svitolina a obtinut cei mai multi bani la "dublu", mai precis 139.706 de dolari. Urmatoarea jucatoare ca bani castigati din competitiile de dublu este Simona Halep, care si-a trecut in cont premii in valoare totala de 44.674 de dolari.Iata ce bani au castigat si alte jucatoare de tenis din Romania in acest an, potrivit cifrelor afisate de WTA: Mihaela Buzarnescu - 1,06 milioane de dolari, Irina Begu - 812.997 de dolari, Sorana Cirstea - 613.499 de dolari, Monica Niculescu - 490.322 de dolari, Ana Bogdan - 459.040 de dolari, Alexandra Dulgheru - 249.960 de dolari.