Primarul localitatii argesene, Cornel Ionica, a anuntat pe un site de socializare ca investitia in constructia salii a fost aprobata de Executiv si ca autoritatile locale vor plusa si ele cu 5 milioane de lei in acest proiect."Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi (joi - n.red.), prin hotarare, indicatorii tehnico-economici pentru constructia Salii Polivalente din Pitesti.Urmeaza ca acum Compania Nationala de Investitii sa inceapa procedurile prevazute de lege pentru demararea investitiei. Costul total al acesteia este de circa 95 de milioane de lei, bani de la bugetul de stat, la care se adauga 5 milioane de lei de la bugetul local pentru amenajarea unei parcari corespunzatoare si a unui pasaj pietonal peste strada Basarabiei, acolo unde va fi construita sala care va avea pana in 5.000 de locuri.Aceasta este cea mai mare investitie care este realizata in Pitesti dupa 1990!", a transmis primarul.Viitoarea sala polivalenta din Pitesti va avea cinci mii de locuri, iar cea mai mare parte a costurilor de constructie, peste 20 de milioane de euro, va fi suportata din bugetul de stat....citeste mai departe despre " Continua investitiile din bani publici in sport: Iata ce oras va avea o sala polivalenta de 100 de milioane de lei " pe Ziare.com