Cristina Neagu, cetatean de onoare al Bucurestiului: Iata ce a declarat

Accidentata grav la Campionatul European de handbal feminin, Neagu s-a prezentat in carje pentru a-si ridica distinctia si a avut un discurs optimist.Neagu spune ca va incerca sa duca numele Romaniei cat mai sus dupa ce se va recupera si va reveni in competitii."Imi pare rau ca ne intalnim in asemenea conditii si ca nu pot sa ma comport ca un om normal. Vreau sa va multumesc foarte mult pentru aceasta distinctie. Sunt extrem de mandra si onorata ca primesc aceasta dinstinctie in orasul in care m-am nascut, in care am crescut, pe care il iubesc, orasul in care am facut primii pasi in sport si orasul in care m-am intors sa fac performanta la cel mai inalt nivel. Am incercat si voi incerca in continuare, dupa ce ma voi recupera, sa fac cinste sportului pe care il practic si sa duc numele Romaniei cat de sus se poate in lume", a declarat Cristina Neagu, conform Telekomsport.In cadrul ceremoniei de marti au mai fost onorati Mircea Lucescu, Ivan Patzaichin, Gabriela Szabo si Helmuth Duckadam, toti fiind de-acum cetateni de onoare ai Capitalei.