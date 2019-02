Potrivit unui raport al Ministerului de Finante citat de ProSport, bugetul CSM-ului in 2018 a fost de 73.752.048,48 de lei, 69.946.934,46 lei venind de la Primaria Bucuresti sub forma de subventii.Practic, aproape 95% din bugetul clubului bucurestean a fost asigurat din fonduri publice.Chiar daca beneficiaza de mediatizare peste medie, oficialii CSM nu au reusit sa aduca la buget decat 3,8 milioane de lei din sponsorizari, donatii si fonduri proprii.Primaria condusa de Gabriela Firea a preferat sa dea mai multi bani catre clubul sportiv decat catre strazile (unde au fost alocate 57 de milioane de lei) sau salubritate (48,35 milioane de lei).Si chiar daca beneficiaza de un buget fara egal in Romania, CSM Bucuresti nu a excelat la niciuna din disciplinele sportive, rezultatele fiind mai degraba sub asteptari. ...citeste mai departe despre " CSM Bucuresti, buget urias din bani publici: 70 de milioane de lei de la Primaria Capitalei " pe Ziare.com