CSU Craiova favorita in semifinala cu FC Botosani, din Cupa Romaniei

Partida tur, dintre CSU Craiova si FC Botosani, urmeaza sa se joace joi, 19 aprilie 2018, la ora 20:30, pe " Noul Ion Oblemenco " din Craiova, returul fiind programat pe 9 mai, la ora 17:30.Asa cum ii stim, oltenii promit sa umple modernul stadion de 60 de milioane de euro , inaugurat cu doar cateva luni in urma, impingand elevii lui Devis Mangia catre o victorie la scor, care sa le asigure un retur fara prea mari emotii in Moldova.Conform primului comparator de cote in timp real din Romania, Supercote.ro , victoria "alb-albastrilor" este cel mai probabil rezultat al acestei partide, fiind cotata cu 1.77 la casele de pariuri online, in timp ce un eventual succes al oaspetilor este creditat cu cota 4.80.Pentru craioveni Cupa este principalul obiectiv in acest sezon, deoarece sansele la titlu in Liga I s-au diminuat destul de mult, fiind mai mult teoretice dupa primele 5 etape din play-off.In ceea ce priveste istoricul celor doua formatii, notam faptul ca doar una din cele 10 partide s-a incheiat la egalitate, restul fiind castigate de echipa pe al carei stadion se desfasura partida. Astfel, Craiova a acumulat 4 victorii, iar FC Botosani cu una in plus.De aceasta data insa, lucrurile se prezinta destul de diferit, Craiova avand la dispozitie un lot mult mai valoros si avantajul propriului teren, unde este neinvinsa (in partidele oficiale).De cealalta parte, oaspetii, aflati in acest moment pe locul 2 in play-out, nu s-au descurcat prea bine in ultimele deplasari, castigand un singur meci din ultimele 9 jucate, insa raman o echipa destul de incomoda.Un aspect inedit, legat de aceasta partida, este, "incalzirea" organizata de Clubul Universitatea Craiova, cu cateva ore inainte de startul semifinalei in Piata "Mihai Viteazul", acolo unde suporterii "Stiintei" vor putea participa la concursuri cu premii oferite de Heineken si Coca-Cola, juca fotbal sau asculta muzica si, nu in ultimul rand, intalni o parte din fostii jucatori ai Craiovei.Toate activitatile se vor incheia in jurul orei 19:00, atunci cand suporterii urmeaza sa plece catre stadion.