Decesul survine la opt luni de cand Lauda a efectuat un transplant de plamani.Lauda va ramane in amintirea iubitorilor sportului ca fiind unul dintre cei mai respectati piloti de Formula 1.El are doua titluri mondiale cu Ferrari, in 1975 si 1977, si unul cu McLaren, in 1984.Momentul care i-a marcat cariera este accidentul grav suferit in 1976, in timpul Marelui Premiu al Germaniei, dupa care s-a ales cu arsuri pe o mare parte din corp. Chiar si asa, el a revenit in circuit si a concurat la un nivel inalt.In total, el a castigat 25 de curse din cele 171 la care a luat startul.Dupa retragerea din cariera, Lauda a si-a creat o companie aeriana proprie, dar a activat si in Formula 1, in functii de conducere la diverse echipe.C.S. ...citeste mai departe despre " Doliu in Formula 1: Legendarul Niki Lauda a murit " pe Ziare.com